Muradur e Cartuné un lavoro, un mestiere, una passione: 12 testimonianze filmate a cura di Giovanni Bianco

Dodici testimoni raccontano la loro storia di vita e di lavoro: sette nati negli anni trenta, quattro negli anni 40, uno negli anni 50. Alcuni ricordano avvenimenti di guerra, altri la fatica dei percorsi di montagna per andare o tornare dalla scuola, tutti la fatica del lavoro con attrezzature storiche e con mezzi di trasporto inadeguati. L

a grande passione per un lavoro certo impegnativo ma sicuramente creativo e appassionante; nove muratori che hanno costruito non soltanto in provincia ma anche in Liguria e Francia, confermano la storia di un lavoro artigianale, portato avanti con impegno, serietà e soprattutto con passione.

L’ultimo dei carrettieri di Boves, a 92 anni racconta con entusiasmo questo lavoro portato avanti tra mille difficoltà a causa di un sistema viario spesso inadeguato e pericoloso. Si commuove nel ricordare i nomi dei cavalli, considerati compagni di lavoro e di vita.

Tutti le interviste sono intervallate da immagini di percorsi in Valle Colla, a piedi e in mtb, che sottolineano la bellezza del territorio ma anche le variabili del cambiamento climatico in corso. Il ricordo di compagni di cantiere viene evidenziato da clip video registrati negli anni scorsi.



La proiezione è prevista a Rivoira di Boves, venerdì 11 luglio prossimo alle 21. Un omaggio in memoria di Tullio “Nana”, muratore mancato pochi mesi fa