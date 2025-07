Schegge di luce: pensieri sui Vangeli festivi di don Maurizio Penna

In quel tempo, il Signore designò altri settantadue e li inviò a due a due davanti a sé in ogni città e luogo dove stava per recarsi.

Diceva loro: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe! Andate: ecco, vi mando come agnelli in mezzo a lupi; non portate borsa, né sacca, né sandali e non fermatevi a salutare nessuno lungo la strada.

In qualunque casa entriate, prima dite: “Pace a questa casa!”. Se vi sarà un figlio della pace, la vostra pace scenderà su di lui, altrimenti ritornerà su di voi. Restate in quella casa, mangiando e bevendo di quello che hanno, perché chi lavora ha diritto alla sua ricompensa. Non passate da una casa all’altra.

Quando entrerete in una città e vi accoglieranno, mangiate quello che vi sarà offerto, guarite i malati che vi si trovano, e dite loro: “È vicino a voi il regno di Dio”. Ma quando entrerete in una città e non vi accoglieranno, uscite sulle sue piazze e dite: “Anche la polvere della vostra città, che si è attaccata ai nostri piedi, noi la scuotiamo contro di voi; sappiate però che il regno di Dio è vicino”. Io vi dico che, in quel giorno, Sòdoma sarà trattata meno duramente di quella città».

I settantadue tornarono pieni di gioia, dicendo: «Signore, anche i demòni si sottomettono a noi nel tuo nome». Egli disse loro: «Vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e sopra tutta la potenza del nemico: nulla potrà danneggiarvi. Non rallegratevi però perché i demòni si sottomettono a voi; rallegratevi piuttosto perché i vostri nomi sono scritti nei cieli» (Lc 10,1-12.17-20).

Oggi, domenica 6 luglio 2025, la Chiesa giunge alla XIV domenica del tempo ordinario (Anno C, colore liturgico verde).

A commentare il Vangelo della Santa Messa è don Maurizio Penna, viceparroco della Cattedrale di Alba e dell’Unità pastorale del Centro storico, Direttore dell’Ufficio diocesano della Pastorale Giovanile e Vocazionale.

Nel Vangelo di questa domenica il Signore Gesù ci dice chiaramente come deve essere la nostra missione per essere Suoi discepoli. Innanzitutto, Egli ci manda a due a due, perché la missione non avviene mai soli, ma nella vita della comunità, perché la prima testimonianza, a maggior ragione nel nostro mondo odierno sempre più individualista, è quella di essere in comunione e di costruire comunione.

In secondo luogo, la missione avviene nella povertà di mezzi e strumenti, perché Gesù ci chiede di andare ad annunciare il Vangelo semplicemente portando con noi l’essenziale, infatti la Provvidenza ci sosterrà e non ci farà mancare quanto ci occorre. D’altronde il Signore ci manda “come agnelli in mezzo ai lupi”, ma Egli è il nostro Pastore, quindi non abbiamo nulla da temere: il Signore ci sceglie poveri e umili, perché proprio tramite la nostra debolezza possa manifestarsi la Sua grandezza.

La missione inoltre deve essere gratuita, bisogna accogliere quale ricompensa solamente lo stretto necessario per vivere e nulla di più, perché anche questo è testimonianza e soprattutto è garanzia di genuinità che smorza e annulla gelosie e contese.

Tutto questo affinchè si diffondano il Regno di Dio e la Pace di Cristo e si disgreghi il regno delle tenebre, del male, del diavolo che vuole la rovina dell’umanità. Quando la nostra missione di annuncio del Vangelo è coerente e guidata dallo Spirito Santo, allora il demonio e tutte le sue seduzioni precipitano, lasciando libero il cuore dell’uomo.

Occorrono testimoni coerenti, fiduciosi in Cristo Risorto, che sappiano lasciarsi chiamare da Dio e orientare dallo Spirito Santo: per questo è Gesù stesso a esortarci a pregare per le vocazioni: «La messe è abbondante, ma sono pochi gli operai! Pregate dunque il signore della messe, perché mandi operai nella sua messe».