“Fieno in cascina” Prometheus: che emozione il primo quaderno stampato

“Il contadino della tradizione, quello giunto sino al presente, è destinato a portare con sé, nell'oblio dell'Al di là, i saperi orali e gestuali tramandati da sempre dalle generazioni appartenute alla storia e alla mitologia del passato. Le nuove generazioni, è senso comune, preferiscono parlare con il cellulare, interrogare la multimedialità e, più recentemente, dialogare con l'intelligenza artificiale, piuttosto che rivolgere una parola ai genitori e ai progenitori.”

L’emozione del primo quaderno realizzato, di una storia che resta e che viene tramandata. A Montemale, in piazza Madonna della Neve - località Piatta Soprana, domenica 3 agosto alle ore 17, verrà presentato “Memorie del bel tempo andato” di Maria Chiapello. Un incontro gratuito e aperto a tutti.

Si tratta del primo racconto scritto, frutto degli incontri realizzati dall’associazione Prometheus di Dronero nell’ambito del progetto “Le Storie”, che vede il sostegno della Banca di Caraglio.

Persone, tempo e cura, ma soprattutto testimonianze che restano. Così, “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi. Quello di Maria Chiapello è il primo quaderno stampato presso la tipografia Coalova di Dronero.



“Occorre mettere 'Fieno in Cascina' - spiegano dall’associazione Prometheus - una formularità espressiva, una metafora popolare che indicava il fine ultimo del lavoro dei campi. Una strategia calendariale particolarmente importante nelle nostre montagne dell'antica parlata occitana. Questo mondo che sta sparendo dall'orizzonte culturale dell'uomo della postmodernità, ha dunque bisogno di ritornare a mettere fieno in cascina. Una metafora che ben interpreta come affrontare l’inverno della vita. Dobbiamo salvare il salvabile per dare la possibilità alle generazioni che verranno di ritrovare un passato che oggi sta precipitando nell'oblio più profondo. Non possiamo lasciare che la saggezza evolutiva che ci ha definiti per quello che siamo s'interrompa per sempre. Un compito morale, etico e scientifico ci attende. Facciamo in modo che i nostri progenitori continuino a vivere con noi nella memoria collettiva che tutto raccoglie e rifun-zionalizza per i nuovi tempi, per l'uomo nuovo dell'incerto domani”.

Recuperare i gesti e le parole del fare e del saper fare di tradizione, “afferrare per i capelli” i miti, i riti, ricostruire l'immaginario che stava a fondamento dell'oralità. Questa è la sfida vinta da Prometheus.