Peste suina, nuova ordinanza e fascia franca di 20 chilometri per isolare il virus

La nuova ordinanza del Commissario straordinario alla Peste Suina che sarà pubblicata a metà luglio (verosimilmente il giorno 14) recepirà nei propri contenuti le richieste e indicazioni venute dal Piemonte.

È l’importante risultato scaturito dall’incontro che si è svolto stamane a Roma fra il Commissario straordinario alla Peste Suina Africana Giovanni Filippini e l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi, Peste suina della Regione Piemonte Paolo Bongioanni con i rappresentanti degli Ambiti Territoriali Caccia (Atc) e Comprensori Alpini (Ca) del Piemonte in collegamento dal Palazzo della Regione a Torino.

Illustra l’assessore Bongioanni: «Voglio ringraziare il commissario Giovanni Filippini per la costante disponibilità, attenzione, ascolto e dialogo che anche in questa fase di messa a punto delle nuove linee operative ha dimostrato nei nostri confronti. Il Piemonte ha avanzato le richieste per aumentare il controllo della specie cinghiale nella stagione più delicata, che è quella dell’estate in cui siamo più esposti al rischio di circolazione virale. Le nostre istanze sono state recepite: il confronto e le richieste arrivate dal territorio piemontese faranno parte della nuova ordinanza che verrà pubblicata a breve attorno alla metà di luglio. Al Commissario va il mio più sincero ringraziamento per avere recepito nel dispositivo della nuova ordinanza la possibilità di incrementare il controllo, come ci è stato richiesto dalle associazioni agricole per quanto riguarda la prevenzione dei danni alle colture ma soprattutto per quanto concerne la lotta alla circolazione del virus della Psa. Il virus in questo momento è circoscritto alla zona Cev (Controllo Espansione Virale), attorno alla quale abbiamo previsto una fascia franca di 20 chilometri: quella che avevo già previsto nel primo piano attuativo regionale a tutela dei distretti suinicoli e che ci dovrebbe permettere di isolare le zone infette».

L'ultima ordinanza emanata dal commissario Filippini e tuttora in vigore, “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”, è la n. 5/2024, prorogata il 31 marzo 2025, 30 aprile e ulteriormente fino al 15 luglio 2025. Quella nuova, attesa a metà luglio, recepirà pertanto le indicazioni venute dal mondo agricolo e venatorio piemontese.