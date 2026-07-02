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Al Direttore | 02 luglio 2026, 18:37

Conti e Bono ringraziano per l’intitolazione del Fondo locale a Piero Camilla

Apprezzata la decisione del Comune di Cuneo: “Un ricordo tangibile del suo lavoro e della sua visione per la nuova biblioteca”

Conti e Bono ringraziano per l’intitolazione del Fondo locale a Piero Camilla

Riceviamo e pubblichiamo:

Apprendiamo con soddisfazione della decisione dell'Amministrazione Comunale di intitolare il Fondo locale all'interno della nuova sede della biblioteca a Piero Camilla (LEGGI QUI). 

Ci sembra giusto che nei locali, che immaginiamo ampi e funzionali, della nuova biblioteca rimanga ricordo tangibile del grande lavoro che Camilla ha svolto a favore dei settori di cui è stato responsabile oltre che dell'importante contributo portato in generale allo sviluppo della cultura e della conoscenza della storia della nostra città. 

L'elevato numero di adesioni alla nostra proposta ricevute nel giro di pochi giorni testimonia che la figura di Piero Camilla è ricordata e apprezzata da molti cittadini. 

Saremo lieti di partecipare all'inaugurazione della nuova sede dedicando un pensiero riconoscente alla persona che questa collocazione in Palazzo Santa Croce aveva immaginato, con notevole lungimiranza, già molti anni fa.

Con l'augurio di proseguire e portare a termine nei tempi previsti il complesso trasloco dai locali di via Cacciatori delle Alpi, in cui sono transitati migliaia di cuneesi di tutte le età, porgiamo cordiali saluti.

Ferruccio Bono e Mario Conti

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