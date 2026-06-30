"Una corsa contro il tempo per salvarmi": il grazie di Floriana al pronto soccorso di Cuneo

​Egregio direttore,

Con la presente desidero esprimere il più profondo e sentito ringraziamento per il tempestivo e risolutivo intervento che mi ha salvato la vita.

Mi chiamo Floriana Taffuti.

​Mi sono trovata ad affrontare una situazione clinica di estrema criticità e complessità.

È grazie alla straordinaria competenza, alla prontezza decisionale e all'umanità dimostrata da tutto il personale se oggi posso scrivere queste parole.

Un ringraziamento particolare va alla squadra medica che mi ha assistito fin dal momento dell'arrivo in Pronto Soccorso, dimostrando una dedizione assoluta nel comprendere e risolvere la situazione, nonostante il quadro clinico iniziale fosse particolarmente grave e complesso.

In particolare, vorrei citare il lavoro prezioso della Dott.ssa Sega Valentina, della Dott.ssa Greco Giovanna, del Dr. Leonardi Enrico e del Dr. Raviolo Alessandro.

​La mia gratitudine si estende però a tutto il team che ha collaborato in una vera e propria "corsa contro il tempo", lavorando senza sosta durante la notte tra esami radiologici, analisi di laboratorio e approfondimenti infettivologici.

Voglio ringraziare davvero tutto il personale, medico e infermieristico, così come gli operatori della segreteria e tutti coloro che, anche dietro le quinte, hanno messo il massimo impegno nel proprio lavoro.

​Avere a disposizione una struttura d'eccellenza, ma soprattutto professionisti che mettono il cuore e la massima professionalità nella cura della vita umana, non è affatto scontato.

​Infine, un pensiero speciale e un sentito ringraziamento va al mio medico di base, la dott.ssa Paola Rossi . Anche durante le fasi più concitate di questa emergenza, è rimasta costantemente informata e presente con la straordinaria umanità, disponibilità e professionalità che la contraddistinguono, confermandosi un punto di riferimento fondamentale e insostituibile.

​Con infinita stima,

​Floriana Taffuti