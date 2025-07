Troppi pericoli, salta la missione istituzionale in Bolivia del Comune di Cuneo

Il vicesindaco Serale e una delegazione dovevano recarsi in Bolivia per una missione istituzionale: tutto rinviato

Il Comune di Cuneo ha deciso di posticipare la missione istituzionale prevista a Cochabamba, in Bolivia, a causa della grave situazione di instabilità politica e sociale che sta interessando il Paese sudamericano.

La visita, inizialmente programmata dal 5 al 15 luglio, prevedeva la partecipazione del vicesindaco Luca Serale e di una delegazione comunale per la sottoscrizione di un patto di amicizia e collaborazione tra il capoluogo della Granda e quello della provincia di Cercado e del dipartimento di Cochabamba, città da 630mila abitanti a 380 km dalla capitale La Paz, nonché per il monitoraggio e la valutazione finale del progetto “Cambiando de Lente”, finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

La decisione è stata presa alla luce delle comunicazioni ufficiali ricevute dall’Ambasciata d’Italia in Bolivia, che ha sconsigliato fortemente lo svolgimento della missione nel periodo previsto a causa di blocchi stradali, proteste e tensioni politiche, soprattutto nel Dipartimento di Cochabamba.

Anche il Ministero degli Affari Esteri e la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana hanno raccomandato il rinvio, suggerendo di riprogrammare la visita dopo le elezioni nazionali previste per il prossimo 17 agosto.