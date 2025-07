Terza edizione della giornata del "Golf open day" alla Mellana di Boves

Il 22 giugno 2025 si è svolta con successo la terza edizione della giornata dedicata al golf per ingegneri, ospitata dal rinomato Golf Club Boves alla Mellana di Boves. L'evento ha visto la partecipazione di una quarantina tra iscritti e accompagnatori oltre al Presidente ing. Adriano Scarzella, che hanno avuto l'opportunità di immergersi in un'esperienza unica, grazie a lezioni gratuite tenute da maestri qualificati e all’utilizzo gratuito dell’attrezzatura sportiva.

Prima dell’inizio delle attività, i partecipanti hanno potuto scoprire i dispositivi Taopatch, innovativi mini laser di terapia luminosa a bassissima intensità. Questa tecnologia, nota come Ultra Low-Level Laser Therapy (ULLLT), utilizza fotoni di intensità estremamente bassa per stimolare i fotorecettori e le proteine fotosensibili del corpo. Tali stimoli favoriscono il rilassamento muscolare e migliorano la comunicazione tra colonna vertebrale e sistema nervoso centrale, collegamenti fondamentali tra postura ed equilibrio. Questi effetti contribuiscono a potenziare le prestazioni sportive, rendendo l’esperienza ancora più significativa per gli appassionati dello sport.

La giornata è continuata con le prove al campo pratica, al Putting Greeen e zona approcci con tutte le palline le attrezzature a disposizione e con le prove di tiro sotto la guida degli istruttori e in particolare dell’ing. Alberto Ferreri e ing. Francesco Sarotto esperti golfisti a cui va il nostro piu’ sincero ringraziamento dei partecipanti.

Al termine dell’evento, tutti i partecipanti hanno potuto gustare un aperitivo di convivialità e ricevere un gadget omaggio come ricordo della giornata da parte degli sponsor Acqua San Bernardo e Gsc ( General System Cuneo).

Un ringraziamento speciale va agli organizzatori, agli sponsor, al Golf Club Boves e a tutti coloro che hanno reso possibile questa giornata, ricca di sport, innovazione e socialità.