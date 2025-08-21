In questa fine di agosto Burattinarte Summertime propone due imperdibili appuntamenti a Cherasco e Novello

Dopo oltre due mesi di spettacoli, risate e meraviglia, Burattinarte Summertime 2025 festeggia la fine di agosto con due imperdibili appuntamenti. Due spettacoli poetici e visionari, che ben si innestano in questa 31ª edizione impostata dai direttori dai Direttori Artistici Claudio Giri e Consuelo Conterno nel segno dell’internazionalità, della riflessione, della bellezza e dell’incanto del teatro di figura, tra narrazione e immagini evocative.

Nell’annunciare i due spettacoli, Giri e Conterno affermano: «Siamo molto felici di poter accogliere due ottimi artisti come Orlando Della Morte, che ci farà scoprire il teatro d’oggetti e atmosfere surreali, e Silvia De Bastiani, figlia d’arte ed eccellente interprete, che utilizza pupazzi, narrazione e musica dal vivo per raccontare due famose favole di lupi e parlare in modo semplice e divertente di rispetto della diversità».

IL PROGRAMMA

Venerdì 29 agosto – CHERASCO | Santa Caterina Langhe Country House (via La Morra 70), ore 21:00

Orlando Della Morte – La Mosca

Posti limitati prenotazione consigliata scrivendo via whatsapp al numero 338-71.54.844



L’idea da cui è partito l’autore è quella di un cartone animato a tre dimensioni in cui compaiono i più disparati oggetti in movimento e in cui si racconta la sfida mortale tra una mano e una mosca. Orlando Della Morte gioca qui con le sue mani per interpretare questa lotta senza quartiere e con la sua capacità di improvvisazione per captare suoni e sollecitazioni dal pubblico e trasformarli in gag, rumori, voci che sembrano usciti dai cartoon o dai fumetti.

La Mosca è una breve esibizione, adatta a un pubblico di bambini in età scolare e divertente anche per i loro genitori. Denso di trovate e soluzioni comiche molto divertenti, La Mosca è uno spettacolo che stupisce per essenzialità e profondità, La Mosca è una breve opera teatrale senza parole, ironica e poetica, dove la mosca è protagonista assoluta di una parabola tragicomica sul senso della vita e del destino.

Con pochi oggetti, un tavolo, una lampada e una presenza scenica ipnotica, Orlando Della Morte – artista tra i più apprezzati del teatro visuale contemporaneo – trasporta lo spettatore in un piccolo universo sospeso, dove ogni gesto ha un peso e ogni silenzio diventa narrazione.

In caso di pioggia lo spettacolo si terrà all’interno della Country House Santa Caterina.

[Orlando Della Morte durante lo spettacolo "La Mosca"]

Domenica 31 agosto – NOVELLO | Piazza Vittorio Emanuele II, ore 18:00

Silvia De Bastiani – Storie di lupi

Suggestivo e potente, Storie di lupi è uno spettacolo per tutti, ispirato al racconto orale e all’immaginario collettivo legato a uno degli animali più affascinanti e misteriosi della narrazione popolare.

Con una scenografia essenziale, burattini e oggetti evocativi, Silvia De Bastiani – figlia d’arte, attrice e burattinaia, diplomata presso l' Accademia Teatrale "Carlo Goldoni" del Teatro Stabile del Veneto – accompagna il pubblico in un viaggio tra leggende, fiabe e simboli, dove il lupo diventa metafora della paura, del coraggio e della trasformazione e dove si riflette sul rispetto delle diversità.

In caso di pioggia lo spettacolo si svolgerà nel Salone Polivalente di Novello.

[Spettacolo "Storie di Lupi"]

I Direttori artistici concludono: «Con questi due spettacoli salutiamo il mese di agosto, in vista dell’ultimo appuntamento della stagione, previsto per giovedì 4 settembre a Baraccone di Castagnito, in via San Sudario 5, dove si esibirà la compagnia franco iberica Pelele presentando lo spettacolo La muerte de don Cristobal. In quell’ultima sera tornerà anche la nostra Lucilla, animata da Consuelo Conterno con le sue incantevoli incursioni tra teatro e opera lirica. Concluderemo così un’edizione straordinaria, che ha portato il teatro di figura in ogni angolo del nostro territorio – dichiarano Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici del festival –. "La Mosca" e "Storie di lupi" sono due gioielli di teatro poetico, capaci di parlare con leggerezza e profondità a pubblici di ogni età. Vi aspettiamo a Cherasco, Novello e poi ancora a Castagnito per celebrare insieme questo finale di stagione sotto le stelle delle Langhe!»

Gli spettacoli sono gratuiti.

Per lo spettacolo di Cherasco il 29 agosto i posti sono limitati e la prenotazione è consigliata scrivendo via whatsapp al numero 338-71.54.844

Tutte le informazioni e il programma completo sul sito ufficiale:

