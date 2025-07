Venerdì 18 luglio a Saluzzo Voxonus Festival presenta il capolavoro di Antonio Vivaldi “Le Quattro Stagioni”

Venerdì 18 alle ore 21.15 nella Sala Verdi dell’APM, il Voxonus Ensemble con il violino solista di Maurizio Cadossi presenterà la più celebre composizione di Antonio Vivaldi.

“Le quattro stagioni” sono 4 concerti per violino, archi e cembalo tratti dall’opera 8 Il cimento dell’armonia e dell’inventione.

Questi concerti denominati dallo stesso Vivaldi La primavera, L’estate, L’autunno e L’inverno, rappresentano il più noto esempio di musica a programma. Vivaldi con questo lavoro restituisce suggestioni in musica che descrivono i quattro momenti dell’anno.

L’esecuzione del Voxonus Ensemble è in stile con la prassi esecutiva dell’epoca, la sonorità degli strumenti originali si accompagna con una intenzione musicale che rispecchia la libertà esecutiva e l’inventiva barocca, tratti che fanno emergere una incredibile modernità dell’interpretazione.

Maurizio Cadossi è uno dei maggiori esperti italiani di violino barocco, attività che affianca alle esecuzioni con il violino moderno, è docente di musica da camera per strumenti ad arco presso il Conservatorio di Parma. Ha svolto attività concertistica solistica e cameristica in tutto il mondo.

Dopo l’acclamato concerto in Cattedrale dello scorso 20 giugno, prima esibizione della Voxonus Orchestra in partnership con la Fondazione Scuola di APM, sotto la direzione di Filippo Maria Bressan, si torna dunque nella bella sala Verdi dell’Istituzione cittadina proseguendo una collaborazione estremamente produttiva. Seguendo questa progettualità occorre segnalare che alcuni allievi del corso Obiettivo Orchestra dell’APM sono stati scritturati in seno alla Voxonus Orchestra in occasione della realizzazione dell’opera “Il barbiere di Siviglia” di G. Rossini, andato in scena a fine giugno presso la Fortezza del Priamar a Savona nella stagione lirica del Teatro dell’Opera Giocosa in collaborazione con la Voxonus Orchestra-Orchestra Sinfonica di Savona. Lo spettacolo ha riscosso un grande successo di pubblico e una critica estremamente favorevole, un’esperienza importante per i giovani artisti che si stanno formando nella prestigiosa Scuola saluzzese.

Per il concerto di venerdì 18 è consigliata la prenotazione, sarà offerto a fine concerto il consueto buffet nei locali dell’APM.

Il concerto è realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Piemonte, della Fondazione CRT, della Fondazione CRC, della Fondazione Scuola di APM e con il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Per prenotazioni e informazioni telefonare al numero 340-6172142, scrivere a info@orchestrasavona.it o sfogliare la brochure del Voxonus Festival XIV edizione alla pagina