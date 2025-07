Trent’anni di amicizia tra Alba e Beausoleil: sabato 19 luglio una serata tra memoria, musica e radici comuni

Certe amicizie resistono al tempo come le fondamenta di una città. Era il 21 luglio 1995 quando Alba firmava il patto di gemellaggio con Beausoleil, comune affacciato sul Mediterraneo e incastonato tra le alture e i tetti del Principato di Monaco. Trenta anni dopo, la Città di Alba celebra questa unione sabato 19 luglio con un programma che intreccia memoria, convivialità e musica popolare, a partire dalle ore 16 con l’incontro istituzionale in municipio tra i due sindaci in carica: Alberto Gatto per Alba e Gérard Spinelli per Beausoleil.

Alle 19:30, nell’Arena Guido Sacerdote (ingresso da via Accademia), è prevista una cena di gala su prenotazione: un ricco menù, al coperto in caso di pioggia, con due antipasti, due primi, un secondo, dolci, vini, caffè e distillati. Per prenotarsi occorre contattare Carlo Passone al 328.1888660 o Massimo Lampugnani al 333.2154317 (45 euro).

Ma il cuore della serata sarà aperto a tutti. Alle 21:30, sullo stesso palco, spazio a un concerto gratuito dedicato alle canzoni dei primi del ‘900: melodie care alle maestranze piemontesi che, tra fine Ottocento e inizio Novecento, contribuirono all’edificazione della città gemella. A esibirsi saranno Forever Young, Giuliano Rigo, Beppe Farinetti, Bruno Roggero, Una sera per caso e la Scuola di danza OPEN.

"Festeggiamo trent’anni di una storia che ha radici profonde e condivise – spiega l’assessore ai Gemellaggi Davide Tibaldi –. Lo spettacolo sarà un omaggio non solo alla città di Beausoleil, ma anche a quei lavoratori piemontesi che hanno lasciato un’impronta indelebile oltreconfine".