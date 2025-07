Alba, incontri nei quartieri sulla nuova gestione dei rifiuti

Dopo una prima riunione per i quartieri Moretta Corso Langhe e Moretta Due, lunedì 14 luglio l’assessore ai Quartieri Davide Tibaldi e l’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo hanno incontrato i residenti di corso Piave, nel salone parrocchiale del Divin Maestro, per dare informazioni sulla nuova gestione dei rifiuti.

Una riunione molto partecipata a cui erano presenti una cinquantina di persone, tra cui il presidente del Comitato di quartiere Piave Elio Gerlotto e il presidente del quartiere Gallo Fausto Mascarin, oltre al consigliere Mario Marano.

L’assessore all’Ambiente Roberto Cavallo: “E’ sempre un piacere confrontarsi con i cittadini su una questione quotidiana come la gestione dei rifiuti, soprattutto perché emerge una grande sensibilità e voglia di impegnarsi per la propria città. Sono certo che i risultati dei prossimi mesi daranno ragione a questo impegno”.

“Sono incontri molto utili per chiarire i dubbi dei cittadini – spiega l’assessore ai Quartieri Davide Tibaldi -. Il regolamento è stato approvato nel 2021 e da adesso in avanti deve essere pienamente rispettato per poter migliorare la raccolta differenziata, un ambito dove ognuno di noi, tutti i giorni, gestendo bene l’immondizia, può fare la sua parte a favore dell’ambiente in cui viviamo”.