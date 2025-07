Burattinarte Summertime 2025 propone una tappa internazionale a Bra

Sabato 26 luglio dalle 21.15, nell’elegante frescura del Cortile di Palazzo Traversa a Bra, Burattinarte Summertime 2025 propone una serata di teatro di figura di altissimo livello, con due compagnie di fama internazionale, che tennero a battesimo il festival Burattinarte partecipando alla sua prima edizione: l’argentino Adrian Bandirali e la storica compagnia italo-iberica Teatro Alegre. Un doppio appuntamento che promette poesia, ironia e un’elegante magia visiva, tra guanto e marionette secondo la raffinata tecnica giapponese dei bunraku, che gli artisti di Teatro Alegre padroneggiano con humor graffiante.

In caso di maltempo, gli spettacoli si terranno nel Centro Polifunzionale G. Arpino, Largo della Resistenza, Bra.

IL PROGRAMMA

Alle 21.15 - Adrian Bandirali (Argentina) – Mas que nada

Un “contenitore infinito” di quadri poetici, comici e spesso riflessivi, Mas que nada è il lavoro più recente del maestro burattinaio argentino Adrian Bandirali. Abile manipolatore di guanti e pupazzi essenziali, Bandirali intreccia brevi storie sull’uomo, la natura, gli animali. Figure come l’ubriacone, il domatore di leoni o le oche innamorate prendono vita nelle sue mani, mescolando umorismo e stupore, sorrisi e riflessioni. Una performance di strada raffinata, che mantiene intatto lo spirito originario del teatro popolare.

Alle 21.45 - Teatro Alegre (Cile) – Marionette in cerca di manipolazione

Alle ore 21:45, la scena passa alla compagnia Teatro Alegre, con Marionette in cerca di manipolazione. Uno spettacolo senza parole dai toni poetici e ironici, strutturato in quadri che spaziano da Pulcinella e la morte, all’intermezzo musicale surreale, fino ad atmosfere spagnoleggianti e a un piccolo Cerebral Circus. Le marionette sono mosse con tecniche bunraku: due manipolatori per ogni figura, in un gioco scenico di precisione e delicatezza. Le marionette rivelano un linguaggio visivo potente, in grado di evocare emozioni profonde senza una sola parola capaci di movimenti precisi e straordinariamente espressivi. Sulla scena, queste piccole creature danno vita a una pantomima intensa e coinvolgente, in cui le immagini e le sensazioni diventano il vero linguaggio, superando la parola

"Siamo felici di portare a Bra due nomi che rappresentano la storia e la visione internazionale di Burattinarte – dichiarano Claudio Giri e Consuelo Conterno, direttori artistici del festival –. Mas que nada e Marionette in cerca di manipolazione dimostrano come il linguaggio delle marionette possa parlare a tutti, senza barriere, con leggerezza e profondità. Aspettiamo il pubblico sotto il cielo di Palazzo Traversa per una serata che unisce ironia, poesia e meraviglia".

Gli spettacoli sono gratuiti e, in caso di maltempo, si svolgeranno in spazi al coperto.