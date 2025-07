“Verso l’alto. Sui passi di Pier Giorgio Frassati”: a Mondovì una mostra per l’anno della canonizzazione

Mercoledì 23 luglio 2025, nell’ambito serale dei “Doi Pass per Mondovì”, sarà inaugurata la mostra interattiva “Verso l’alto. Sui passi di Pier Giorgio Frassati”, promossa dall’Azione Cattolica della diocesi di Mondovì in collaborazione con la Pastorale giovanile e vocazionale di Mondovì e con il sostegno della Diocesi.

L’esposizione sarà aperta dalle 20:30 alle 23:00 presso la Sala Luigi Scimè in Corso Statuto, nel cuore di Mondovì Breo. Ingresso libero.

L’iniziativa rientra nel calendario dei “Doi Pass” e vuole essere un’occasione per avvicinarsi alla figura di Pier Giorgio Frassati, il giovane piemontese che sarà proclamato santo il prossimo 7 settembre 2025 da papa Leone. La mostra si inserisce come tappa di preparazione a questo importante evento per la Chiesa italiana.

Attraverso pannelli tematici, fotografie originali, lettere, testimonianze e citazioni dai suoi scritti, l’allestimento ripercorre i tratti essenziali della sua vita: l’amore per la montagna, la dedizione allo studio, l’amicizia sincera, l’impegno sociale e politico, una spiritualità intensa, vissuta nel silenzio dell’azione quotidiana, e una carità concreta, rivolta agli ultimi.

La serata vuole essere anche un momento di incontro cittadino, offrendo contenuti che parlano al cuore e alla mente, all’interno di un contesto animato e partecipato come quello dei “Doi Pass”. È un invito a riscoprire l’attualità del messaggio e dell’esempio di un giovane che ha saputo unire fede e concretezza, spiritualità e impegno nel mondo.

Un ringraziamento speciale va al Comune di Mondovì, per aver messo a disposizione la Sala Scimè, uno spazio centrale, accogliente e facilmente accessibile.

L’ingresso è gratuito e non è richiesta prenotazione.