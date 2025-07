Elisoccorso in azione, nel primo pomeriggio, ad Acceglio, in prossimità del colle Ciabrera.

L'intervento del "Drago 72" di Torino si è reso necessario per mettere in salvo il cane di un malgaro rimasto bloccato su una cengia in una zona piuttosto impervia.

La segnalazione al comando provinciale dei Vigili del Fuoco è avvenuta alle 14.

Dopo qualche difficoltà dovuta alle condizioni meteo l'animale è stato tratto in salvo e consegnato al padrone.