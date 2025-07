Bra: Movie Tellers, la carovana del cinema fa tappa al multisala Vittoria

Preparate bibite e popcorn: torna Movie Tellers - La carovana del cinema, rassegna ideata e realizzata dall’Associazione Piemonte Movie che mette al centro le sale cinematografiche regionali e il loro pubblico, promuovendo la circuitazione di opere filmiche legate al territorio. Passano gli anni, ma la mission di Movie Tellers è sempre la stessa: portare nella sua rete di cinema sparsi in Piemonte un mix di film e intrattenimento di qualità, per valorizzare e riscoprire il vero valore delle sale cinematografiche, ossia la visione collettiva.

Appuntamenti

Dal 2 al 31 luglio i 25 titoli scelti - 4 lungometraggi, 4 documentari, 17 cortometraggi - arriveranno in 25 città delle 8 province regionali, dando vita a una ricca rassegna composta da 27 appuntamenti con 123 proiezioni totali. 25 come gli anni di vita dell’Associazione Piemonte Movie, una realtà che, nonostante il periodo critico che sta vivendo la cultura piemontese e nazionale, continua a credere nel cinema come risorsa essenziale per la nostra società. «Movie Tellers è la sintesi perfetta di questo quarto di secolo di attività associativa. - afferma Alessandro Gaido, presidente di Piemonte Movie e curatore del progetto Movie Tellers - Lo abbiamo voluto sottolineare simbolicamente con i 25 comuni coinvolti in questa quinta edizione e i 25 film in cartellone. Territorio e cinema sono da sempre le due stelle polari nella nostra filosofia glocal: pensare globale e agire locale».

Finalità e collaborazioni

La vocazione local&slow di Movie Tellers si alimenta della fervida produzione filmica piemontese indipendente partendo da cortometraggi, documentari e lungometraggi con una circuitazione alternativa rispetto alla distribuzione di massa, il tutto con il sostegno del bando per la valorizzazione delle sale cinematografiche della Regione Piemonte. La manifestazione è anche il risultato di come si possa fare rete in modo proficuo e virtuoso. Sono infatti tante le collaborazioni strette con attività e persone che, ogni giorno, sostengono l’industria e la filiera cinematografica regionale: Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema, TorinoFilmLab, Torino Film Festival, Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta e Distretto Cinema.

Programmazione

Ciascun incontro inizia alle 18 con il blocco pomeridiano che prevede la proiezione di un corto e di un documentario; alle 20.00 segue la degustazione di prodotti enogastronomici locali in collaborazione con Ij Pastè ‘d Carignan e Cascina Rosoleto di Villastellone; mentre alle 20.45 parte la serata con il corto muto musicato dal vivo, un altro lavoro breve in collaborazione con il Torino Film Festival e a chiudere il lungometraggio di fiction.

Gli appuntamenti di Movie Tellers propongono al pubblico quindi 5 diversi momenti cinematografici inframezzati da un aperitivo, il tutto a un costo d’ingresso volutamente accessibile: programma completo 7 euro (ridotto 5 euro); blocco pomeridiano delle 18: 4 euro (3 euro ridotto); blocco serale delle 20.45: 4 euro (3 euro ridotto). Aperitivo su prenotazione.

Cinema Vittoria di Bra

Tra le sale cinematografiche aderenti alla 5ª edizione di questa rassegna c’è anche il Cinema Vittoria di Bra, che dà appuntamento al pubblico lunedì 21 luglio con un ricco programma di film e ospiti di prestigio.

Ore 18: cortometraggio “Mefite di Beatrice Surano” (Italia, 2024, 15’). Fattore Piemonte: regista e produzione torinesi (Incadenza Film, Culture Attive). Sinossi: Nel cuore dell’Irpinia la presenza umana si fa sempre più rarefatta e al posto del grano crescono le pale eoliche. Vito, invece, ha deciso di restare e di prendersi cura della sorgente Mefite, in un rapporto che esprime con forza il precario equilibrio tra essere umano e natura.

Ore 18.20: documentario “La luna sott’acqua” di Alessandro Negrini (Italia/Slovenia, 2023, 75’) Fattore Piemonte: regista e casa di produzione torinesi (Incadenza Film). Sinossi: Un ritratto della comunità di Erto, paesino sulle Dolomiti, che 60 anni fa ha subito un grave disastro umano a causa di ambizioni e avidità esterne, e che ancora oggi rivendica un riconoscimento. Nell’arco di più di dieci anni, il regista ha filmato il sindaco che lotta insieme ai suoi concittadini per non essere dimenticati dalle istituzioni nazionali. Attraverso la voce del Bosco vediamo gli sforzi della comunità, che a un certo punto si divide a causa di un progetto per creare un’opera d’arte sulla diga, all’origine del disastro: mentre per il sindaco e il curatore d’arte è un modo per risollevare il paese e guardare avanti, per alcuni sarebbe un altro passo per far dimenticare la tragedia.

Ore 20: degustazione a cura de Ij Pastè ‘d Carignan.

Ore 20.45: evento speciale Cinema muto con musica dal vivo – I film della Cineteca del Museo Nazionale del Cinema. Proiezione di “Raggio di sole” (Italia, 1912, 13’): film fiabesco e vivace, scritto dal torinese Arrigo Frusta. Musiche di Roberto Belpanno e Gabriele Sagone (duo di chitarre, Conservatorio Vivaldi Alessandria).

Ore 21.15: evento speciale. Prosegue la collaborazione con il Torino Film Festival, avviata nel 2017, e porta in programma a Movie Tellers i corti realizzati da alcune giovani promesse del cinema local durante il laboratorio del TFF 2024 nell’ambito del progetto “Sguardi Puri” in collaborazione con l’Università di Torino: Anche noi abitiamo in un cinema (5’) di Vittoria Gregnanin e Greta Wieth;

Ore 21.30: lungometraggio “Sulla terra leggeri” di Sara Fgaier (Italia, 2024, 95’). Fattore Piemonte: il film è stato sviluppato grazie al TorinoFilmLab, lab del Museo Nazionale del Cinema, e si è guadagnato anche il Premio per la Produzione di 40.000 euro. Sinossi: Gian lotta contro l’oscurità di un'improvvisa amnesia. Miriam, la figlia che non riconosce, gli consegna un diario, scritto a 20 anni, che ruota tutto intorno a Leila, la ragazza con cui ha scoperto l’amore nell'arco di una notte. L’intensità di questo sentimento lo spinge a ritrovare se stesso e a vivere una rivelazione. Cosa accade se non ricordiamo più l’amore della nostra vita? Esordio alla regia per Fgaier, già montatrice dei molti film di Pietro Marcello. Il film ha esordito nella Competizione Internazionale del Festival di Locarno 2024.

Ospiti Alessandro Negrini, regista del film “La luna sott’acqua” ed Emilio Scarpa, attore del film “Sulla terra leggeri”.

Informazioni 011.4270104 - movietellers@piemontemovie.com - www.piemontemovie.com.