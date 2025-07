Fossano accende la lirica con l’anteprima de La Bohème

Un perfetto connubio tra arte, eleganza e talento ha caratterizzato la serata di gala tenutasi ieri, 18 luglio, a Fossano, che ha visto protagonista il grande repertorio lirico italiano con l’avanti-première de La Bohème di Giacomo Puccini, all’interno del progetto Norma Fantini Opera Contest.

La serata si è aperta nella splendida cornice di Palazzo Daviso di Charvensod, dove gli ospiti sono stati accolti per una cena di gala esclusiva. Un evento raffinato che ha visto la partecipazione di personalità del mondo culturale, musicale e istituzionale, immersi in un’atmosfera suggestiva resa ancora più speciale dalla bellezza storica del palazzo e dall’eccellenza gastronomica proposta per l’occasione.

A seguire, il pubblico si è spostato presso l’Auditorium Calvino Paglieri per assistere all’attesissima anteprima dello spettacolo La Bohème, portato in scena da un cast di giovani talenti internazionali selezionati attraverso il Norma Fantini Opera Contest. L’opera, proposta in una produzione originale e curata nei minimi dettagli, ha saputo emozionare e coinvolgere il pubblico con la sua forza drammatica, la qualità musicale e una regia contemporanea.

Il Norma Fantini Opera Contest è un’iniziativa unica nel suo genere, nata con l’obiettivo di promuovere e valorizzare nuove voci nel panorama lirico internazionale, con la presenza della sua madrina, il soprano Norma Fantini, che ha accompagnato i giovani talenti nel lungo percorso di studio con il regista Alessio Pizzech e il direttore d’orchestra Aldo Salvagno.

Il progetto è stato organizzato dall’Associazione Culturale Territori, in collaborazione con More News e la Fondazione Fossano Musica e con il prezioso sostegno di Paneco Ambiente, Libellula Software e Inalpi Spa, confermando ancora una volta Fossano come centro culturale attivo e dinamico, capace di ospitare eventi di altissimo livello.

La serata del 18 luglio ha rappresentato un momento di grande prestigio per la città, unendo tradizione e innovazione nel segno della musica e dell’eccellenza artistica.