Auto esce fuori strada e si cappotta sulla Reale a Marene

Incidente nella tarda mattinata di oggi, domenica 20 luglio, sulla strada provinciale 165, all'altezza del territorio comunale di Marene. Per dinamiche in fase di accertamento un'autovettura è finita fuori dalla carreggiata, cappottandosi.

L'allarme è scattato poco prima di mezzogiorno, sul posto è stato richiesto l'intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Savigliano e Cuneo che hanno provveduto alla messa in sicurezza del veicolo e dell'area e i Carabinieri per i rilievi del caso.

Lievi rallentamenti al traffico per consentire le operazioni di soccorso. Non risultano altri veicoli coinvolti. Da quanto si apprende non ci sarebbero state, fortunatamente, conseguenze per la persona alla guida del mezzo.