Serena e Renfe acquisiscono il 33% di Arenaways: nuova spinta alla mobilità ferroviaria privata in Piemonte

Il Fondo Europeo per gli Investimenti (EIF), parte integrante del Gruppo Banca Europea per gli Investimenti e specializzato nel sostegno a PMI e mid-cap, ha sottoscritto un investimento da 75 milioni di euro nel fondo infrastrutturale Serena Infra II SCA SICAV-RAIF, gestito dalla spagnola Serena Industrial Partners. I

l fondo mira a raccogliere complessivamente 250 milioni di euro per finanziare progetti nei settori della mobilità sostenibile, infrastrutture sociali e digitali, transizione energetica e gestione delle risorse idriche su scala paneuropea.

L’operazione rappresenta un segnale importante della strategia di Serena di espansione in Italia, mercato riconosciuto come strategico per la società, già attiva in ambiti chiave come la mobilità e le infrastrutture ambientali. Nell’ultimo trimestre del 2024, Serena ha infatti consolidato la propria presenza nel Paese acquisendo il 33% di Arenaways Longitude Holding Srl, compagnia ferroviaria privata con sede a Torino e operativa dal gennaio 2025.

Parallelamente all’ingresso di Serena, anche il gruppo ferroviario spagnolo Renfe ha acquisito una quota del 33% in Arenaways, rafforzando così la sinergia internazionale attorno al progetto. Arenaways ha dato avvio da poco a un servizio pubblico essenziale sulla linea Cuneo-Saluzzo-Savigliano, nel cuore della Granda, parte di un contratto di trasporto pubblico locale stipulato con la Regione Piemonte.

È prevista inoltre l’estensione dei servizi lungo ulteriori tratte, tra cui la storica linea Ceva-Ormea, nonché l’avvio di servizi a libero mercato su collegamenti strategici del Nord e del Centro-Sud Italia, grazie all’autorizzazione dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti.