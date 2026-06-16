A Saluzzo torna la rassegna "Storie Destate"

Tre sabati di teatro all'aperto per l'estate saluzzese: torna anche quest'anno "Storie Destate", la rassegna estiva organizzata dal Teatro del Marchesato. Gli appuntamenti sono fissati per il 27 giugno, il 4 luglio e l'11 luglio, sempre alle 21.30, nel cortile interno della Scuola di Alto Perfezionamento Musicale, con ingresso da Via Volta 35.

Si parte sabato 27 giugno con "The Terminal" della Compagnia La Ribalta di Novara, già protagonista di un grande successo di pubblico in passato: uno spettacolo giovane e brillante, ricco di ritmo, musica e divertimento. Sabato 4 luglio sarà la volta di "Gabie", portato in scena dalla Compagnia Orora in Scena di Bra, che racconta la storia di due donne che si conoscono affacciandosi ai rispettivi balconi: entrambe, a modo loro, prigioniere di una "gabbia" da cui troveranno la via d'uscita solo insieme. La rassegna si chiude sabato 11 luglio con una produzione firmata dallo stesso Teatro del Marchesato: la replica di "La cena dei cretini", per la regia di Lionello Nardo, commedia esilarante e spassosa già andata in scena lo scorso maggio.

A raccontare lo spirito dell'iniziativa è il presidente Mauro Bocci: «La nostra rassegna Storie Destate è figlia di numerose e importanti collaborazioni, in primis con il Comune di Saluzzo che ci concede il patrocinio, oltre a sedie e palco gratuitamente, poi con la Scuola APM con cui si è creato un bellissimo rapporto e che ci mette a disposizione i suoi meravigliosi spazi e da ultimo con la UILT, grazie alla quale possiamo entrare in contatto e ospitare altre compagnie piemontesi nella nostra città».

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare il Teatro del Marchesato al numero 333 6979063, tramite chiamata o messaggio WhatsApp. In caso di maltempo, gli spettacoli si svolgeranno presso la sede del Teatro del Marchesato, in piazza Vineis 11, fino a esaurimento posti.