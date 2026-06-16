Serralunga Wine Night: due serate tra Castello, produttori e grandi vini delle Langhe

Diciassette produttori il 4 luglio, dodici il 25 luglio, un castello medievale che domina le colline e decine di vini pronti a raccontare il territorio. Torna anche quest'anno la Serralunga Wine Night, l'appuntamento che nelle sere d'estate trasforma il giardino del Castello di Serralunga d'Alba in uno spazio dedicato all'incontro tra cantine, visitatori e appassionati.

Organizzata da Barolo & Castles Foundation e dal Comune di Serralunga d'Alba, con la collaborazione della Pro Loco e dei produttori locali, la manifestazione propone due serate – sabato 4 luglio e sabato 25 luglio – pensate per vivere il Castello in una veste diversa, tra degustazioni all'aperto, incontri con le aziende vitivinicole e visite guidate in uno dei manieri medievali più affascinanti del Piemonte.

“La Serralunga Wine Night rappresenta uno degli appuntamenti che meglio raccontano lo spirito della nostra attività: valorizzare il patrimonio storico attraverso esperienze capaci di mettere in relazione cultura, territorio e persone. Il Castello diventa così un luogo di incontro, dove la scoperta del monumento si intreccia con quella delle eccellenze vitivinicole che rendono queste colline conosciute nel mondo”, sottolinea Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation.

Protagonisti saranno i produttori del territorio, che allestiranno le proprie postazioni nel giardino del Castello. Ogni cantina proporrà tre vini, tra i quali un Barolo DOCG, accompagnati da un piccolo assaggio di prodotti locali. Un'occasione per conoscere da vicino le aziende, confrontare stili e interpretazioni differenti e approfondire il legame tra il vino e il paesaggio che lo genera.

Saranno 17 le cantine presenti nella serata del 4 luglio, mentre 12 produttori prenderanno parte all'appuntamento del 25 luglio, offrendo due occasioni diverse per scoprire le eccellenze vitivinicole delle Langhe.

Una delle novità dell'edizione 2026 riguarda l'offerta gastronomica. Oltre al piccolo assaggio incluso nel percorso di degustazione, la Pro Loco di Serralunga d'Alba metterà infatti in vendita due diverse tipologie di piatti pensati per accompagnare i vini protagonisti della serata.

TRA VISITA E DEGUSTAZIONE

Entrambi gli appuntamenti si svolgeranno dalle 17.30 alle 22.00 e manterranno le tre consuete fasce orarie di accesso. La prima inizierà con la visita guidata alle 17.30 e la degustazione dalle 18.00; la seconda prevede la visita alle 19.00 e la degustazione dalle 19.30; la terza comincerà con la visita alle 20.30 e la degustazione dalle 21.00. Sarà possibile scegliere tra il percorso completo, visita più degustazione, oppure la sola partecipazione alla degustazione. In caso di maltempo, le degustazioni si svolgeranno all'interno del locale cantinato del Castello, mantenendo invariata la qualità dell'esperienza.

Il Castello di Serralunga d'Alba, bene statale affidato in gestione alla Barolo & Castles Foundation e in consegna alla Direzione regionale Musei Nazionali Piemonte, rappresenta uno dei simboli più riconoscibili delle Langhe e uno dei manieri meglio conservati del Piemonte.

La Serralunga Wine Night nasce proprio dall'incontro tra questo patrimonio storico e il mondo del vino, offrendo ai visitatori l'opportunità di vivere il Castello in un orario insolito e di conoscere da vicino alcune delle realtà che contribuiscono alla notorietà internazionale del territorio.

PRENOTAZIONI E INFORMAZIONI

Il costo della degustazione è di 20 euro, mentre il percorso completo con visita guidata al Castello e degustazione ha un costo di 25 euro. La prenotazione è obbligatoria scrivendo a info@castellodiserralunga.it oppure telefonando al numero 0173 613358.