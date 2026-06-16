Inaugurato il parco giochi alla Rotonda di Ceva

Martedì mattina a Ceva è stato inaugurato il rinnovato parco giochi presso il Parco della Rotonda, con la partecipazione dei bambini della Scuola dell’infanzia locale. Un momento simbolico molto significativo che ha aperto le porte di una porzione di uno dei luoghi più apprezzati e vissuti della città, che ha visto il completamento del primo lotto della sua rivisitazione con l'installazione di nuovi giochi, rifacimento della pavimentazione e rivisitazione della logistica. Presenti all'evento il sindaco Fabio Mottinelli, il vice-sindaco Fabio Ferrero, l’assessore all’Istruzione Laura Amerio e i consiglieri comunali Paolo Voarino e Paolo Marsilio.

“È una grande gioia vedere oggi qui così tanti bambini per inaugurare questo nuovo spazio dedicato al gioco e alla condivisione – ha evidenziato il vice-sindaco Ferrero prima del simbolico taglio del nastro -. Desidero innanzitutto ringraziare tutte le famiglie che hanno contribuito con suggerimenti e idee durante la fase di progettazione: il vostro coinvolgimento è stato prezioso per realizzare un'area che rispondesse davvero alle esigenze dei più piccoli e della comunità. Un sincero grazie va a tutti coloro che hanno portato a termine questi lavori con tempestività e grande cura dei dettagli. In particolare ringrazio il direttore dei lavori, Andrea Briatore, Ceva Costruzioni, l’azienda NoBer, l'Ufficio tecnico comunale, gli operatori comunali, sempre presenti e disponibili. Un ringraziamento anche a chi si occuperà della gestione di quest'area, alla Coesioni Sociali che cura il bar e all'ASD Nuoto club Rari Nantes Cairo di Acqui che gestisce la piscina, per l'impegno che metteranno nel valorizzare questo spazio. Sono certo che saprete prendervi cura di questo parco con rispetto e attenzione, affinché possa rimanere nel tempo un luogo accogliente e sicuro per tutti i bambini che lo frequenteranno”.

"Ringrazio tutta l’Amministrazione comunale, e in particolare il vice-sindaco e assessore ai Lavori pubblici Fabio Ferrero, che ha messo anima e cuore in questo progetto – aggiunge il sindaco Mottinelli -. Il Parco della Rotonda è un luogo del cuore per Ceva: non è solo memoria del nostro passato: è soprattutto un investimento sul futuro della città. Partiamo da qui per rigenerare il cuore di Ceva: per renderla più viva, più accogliente, più partecipata. Ma gli investimenti da soli non bastano. Serve il contributo di tutti, serve il senso di appartenenza della comunità. Solo così la Rotonda tornerà davvero a essere il salotto verde dei cebani".