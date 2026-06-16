Valdieri, maxi esercitazione di soccorso alla cascata del Valasco: simulato il recupero di due pescatori feriti

Due pescatori hanno avuto un grave incidente nei pressi della cascata della Piana del Valasco nel Comune di Valdieri.

Questo è lo scenario ipotizzato nell’addestramento che si è tenuto nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 15 giugno, che ha visto all'opera la macchina dei soccorsi sia di giorno che di sera nei pressi della maestosa cascata della Piana del Valasco. Ben 25 tecnici unitamente a medici ed infermieri della Stazione del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese di Cuneo a fianco dei militari del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Cuneo.



Una prima squadra veloce si è portata rapidamente in prossimità della cascata per calarsi e individuare i due pescatori per poter conoscere le condizioni sanitarie dei malcapitati e dare modo ai sanitari di poter elaborare una strategia per il trattamento in sicurezza dei due feriti. Una seconda squadra ha trasportato materiali ed attrezzature necessarie alla risoluzione dell’incidente.



Il soccorso simulato è stato risolto in due differenti modalità, sia recuperando la barella fino alla sommità della cascata, che attraversando il rio Valasco con una tyrolienne per l'evacuazione della barella ed i soccorritori.

Durante l’attività di addestramento si è avuto modo di eseguire diverse metodologie di recupero e differenti protocolli operativi.



Un momento di formazione molto importante che ha permesso di testare la macchina dei soccorsi in uno scenario complesso che ha visto destreggiarsi i soccorritori tra diversi tipi di terreno.



All'esercitazione ha collaborato anche il Comune di Valdieri mettendo a disposizione un mezzo per il trasporto squadre.