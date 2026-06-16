A Roccaforte torna l'appuntamento con "Grazielle in fuga"

Pronti... via! Tornano a invadere le strade di Roccaforte Mondovì le biciclette più stravaganti della valle: sabato 27 giugno 2026 va in scena la sesta edizione di “Grazielle in Fuga”, la corsa goliardica e non competitiva che ogni anno porta allegria, colori e divertimento lungo la Valle Ellero.

L’evento, nato per riscoprire con spirito ironico le celebri biciclette monomarcia degli anni passati, porterà ancora una volta partecipanti di tutte le età lungo il percorso che collega Roccaforte Mondovì alla frazione di Prea, tra travestimenti originali, musica e tanta voglia di stare insieme.

Il tema dell’edizione 2026 sarà “Gnomi e Patate”: un accostamento curioso e divertente che lascia ampio spazio alla creatività dei partecipanti, chiamati a interpretarlo nei modi più fantasiosi.

Il ritrovo è fissato alle ore 16.00 in Piazza ANA a Roccaforte Mondovì, da dove prenderà il via la pedalata verso Prea attraverso i suggestivi paesaggi della Valle Ellero.

Tra le principali novità di quest’anno cambia la formula della festa finale: niente cena tradizionale, ma un’area ristoro attiva per tutta la serata con panini, patatine, fiumi di birra e cocktail per tutti i gusti. La musica accompagnerà l’evento fin dall’arrivo dei primi partecipanti grazie al DJ set “Freni a Disco” con DJ JERRY, che animerà la manifestazione fino a tarda sera.

Come da tradizione, non mancheranno premi e riconoscimenti per i travestimenti più originali, i mezzi più stravaganti e gli equipaggi più affiatati.

L’evento è aperto a tutti e a qualsiasi tipo di bicicletta: Grazielle, mountain bike, tandem, biciclette d’epoca, mezzi autocostruiti e ogni altra invenzione su ruote. L’importante è partecipare con spirito goliardico e tanta voglia di divertirsi.

La quota di partecipazione è di 15,00 euro a persona.

Gnomi, patate, biciclette improbabili e una lunga serata di festa: gli ingredienti per una nuova, indimenticabile edizione di “Grazielle in Fuga” ci sono tutti. Non resta che preparare il costume e mettersi in sella!