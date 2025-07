Guarene Musica - Roero Music Fest: appuntamento con “Space Music” con Pamovio e Cosentino sabato 2 agosto

Dopo il grande successo del primo appuntamento a Palazzo Re Rebaudengo, il festival Guarene Musica - Roero Music Fest, organizzato dal Dragonfly Music Studio con il sostegno del Comune di Guarene, Fondazione CRC e Fondazione Sandretto Re Rebaudengo, prosegue sabato 2 agosto alle 21 in piazza della SS. Annunziata con il concerto "Space Music. Jazz, soul, canzone e altre avventure" di Alessio Pamovio al pianoforte e Filippo Cosentino alla chitarra.

Space music è la musica con un groove inimitabile, quello del jazz, del r'n'b, del funk e del soul. In questo concerto travolgente con due fra i principali interpreti della musica contemporanea italiana Alessio Pamovio e Filippo Cosentino, ascolteremo un repertorio di brani evergreen.

Filippo Cosentino è un compositore, produttore ed editore. Fondatore di Ipogeo Records e della casa editrice Cose Note Edizioni, ha nel Dragonfly Music Studio la sua tana creativa. Qui compone le colonne sonore per il cinema, tv e teatro. Noto per il brano “Alga” inserito nella playlist ufficiale dei GrammyU nell’estate 2022; sue composizioni di musica classica contemporanea sono state eseguite in Norvegia, Ucraina, Stati Uniti e Italia in alcuni dei più prestigiosi teatri fra cui Teatro della Filarmonica a Leopoli in Ucraina, Birštonas in Lituania, Teatro Dom Pedro a Macau, Washington University in St. Louis negli Stati Uniti, al Festival di musica di Città del Messico, Tromsø in Norvegia, Teatro Massimo di Palermo, Linecheck e Teatro Verdi a Milano, vari Istituti Italiani di Cultura e Ambasciate tra cui Pechino, Hong Kong, Copenhagen. Tra le sue colonne sonore quelle di "Fino a quando la mia stella brillerà: storia di Liliana Segre", "Life" in selezione ufficiale ai David di Donatello, "Meno 100 chili", “GOW", documentari per "Geo&Geo" di Rai3. L’ultimo film per cui ha scritto la colonna sonora originale è “Al Termine della Notte” di Stefano Moscone.

Alessio Pamovio è un pianista che si è esibito nei più importanti locali, teatri e festival italiani, in Francia e Croazia. Vincitore di diversi premi internazionali tra cui “Concorso Musicale Città di Cervo" e “Concorso Internazionale di Musica città di Ladispoli”. È autore dei dischi "Multiverse" e "Outatime", entrambi per Ipogeo Records, e del libro "Guarda che musica!" per Cose Note Edizioni.

“Guarene Musica è un appuntamento che ogni anno rinnova il legame profondo tra il nostro territorio e la musica contemporanea, grazie a un dialogo costante tra arte, cultura e sperimentazione - commenta Elena Ciarli, consigliera delegata alla Cultura del Comune di Guarene -. Con la direzione artistica e alla produzione del Dragonfly Music Studio, anche quest'anno si è rinnovata la collaborazione con la Fondazione Sandretto Re Rebaudengo aprendo l’edizione 2025 all’interno di Palazzo Re Rebaudengo, in dialogo con due mostre di grande intensità visiva e concettuale: un’occasione unica per vivere un’esperienza culturale immersiva e trasversale. Siamo orgogliosi di sostenere il festival ormai alla undicesima edizione, che porta a Guarene ogni anno artisti di qualità e progetti innovativi, rendendo la nostra comunità un punto di riferimento per la musica jazz e contemporanea nel Roero”.

Tutti gli eventi di Guarene Musica - Roero Music Fest sono a ingresso libero.

In caso di maltempo il concerto sarà allestito all’interno della chiesa della SS. Annunziata.

Parcheggio consigliato: piazza Pantalera, viale Mazzini, via Divisione Alpina.