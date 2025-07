Villafalletto, sabato 26 luglio concerto del duo Michele Verra alla tromba e Giacomo Barbero all’organo

Prosegue la Stagione concertistica “INCANTI [S]CONOSCIUTI” che l’Associazione GrandaMusica, grazie ai contributi dell’Amministrazione comunale e della Fondazione CRC, organizza a Villafalletto.

Sabato 26 luglio, alle ore 20,45, presso la Confraternita del Gonfalone (La Bianca), si esibirà il duo formato da Michele Verra alla tromba e Giacomo Barbero all’organo, in un articolato programma che prevede musiche di Haendel, Telemann, Bach, Corelli e altri.

Michele Verra ha conseguito il Diploma Accademico di II° livello in tromba presso l’Istituto Musicale Pareggiato della Valle d’Aosta. Ha partecipato a masterclass tenuti da docenti di rilievo internazionale quali: Gabriele Cassone, Philiph Smith, Fred Mills, Charles Schlueter, Guy Touvron, Sergio Casesi, Roberto Rossi, Ercole Ceretta e Marco Braito.

Ha collaborato con le seguenti orchestre in ambito sinfonico: orchestra dei docenti del Conservatorio di Cuneo, orchestra “Bartolomeo Bruni” di Cuneo, orchestra “Camillo Sivori” di Finale Ligure, orchestra Filarmonica del Piemonte, “Melos Filarmonica” e Orchestra Amatoriale Italiana. Tra i direttori si citano: Lu Ja, Karl Martin, Giuseppe Garbarino, Paolo Fiamingo, Andrea Oddone, Antonio Tappero Merlo, Claudio Morbo, Massimo Taddia, Paul Emmanuel Thomas.

Per quanto riguarda l’attività da solista ha eseguito il Secondo Concerto Brandeburghese di Bach, il Concerto in Do maggiore di Antonio Vivaldi per due trombe, cembalo e archi e il Concerto in Re maggiore di Giuseppe Torelli. Nell’ambito della musica cameristica è stato attivo principalmente in formazioni di ottoni, in particolare con il quintetto Braxophone, e in duo con l’organo. Ha fatto parte come 1° tromba dell’orchestra fiati “Antica musica del Corpo Pompieri di Torino 1882” diretta dal prof. Stefano Coppo e dell’orchestra fiati “Antiche Contrade” diretta dalla prof.ssa Elisa Bellezza.

Giacomo Barbero, attivo musicista albese, ha iniziato gli studi musicali in pianoforte e organo all'età di undici anni ed attualmente frequenta il corso di laurea magistrale in organo e composizione organistica presso il conservatorio di Cuneo nella classe del maestro Bartolomeo Gallizio.

È organista nelle chiese albesi del Divin Maestro e del Tempio di San Paolo nonché docente di organo e teoria musicale presso l’istituto diocesano di Musica Sacra della stessa città. Si esibisce regolarmente con numerose formazioni corali e strumentali locali e collabora con l'Ufficio Diocesano per i Beni Culturali per la valorizzazione degli organi a canne storici. Ha seguito numerosi corsi di perfezionamento esecutivo in Italia e all’estero fra cui la “St. Ouen masterclass” a Roeun (Francia) con Jean-Baptiste Monnot ed il “Curso Internacional de Órgano Romántico” a San Sebastian (Spagna).

Nel 2025 ha creato l’associazione organistica di Alba, Langhe e Roero denominata “Organa Collis”, di cui è presidente.

In parallelo agli studi musicali ha conseguito la laurea magistrale in ingegneria elettronica presso il Politecnico di Torino.

L’organo della Bianca è un pregevole strumento dei fratelli Vittino, risalente al 1871.