Armi americane all’Ucraina, i Paesi europei sono divisi

Il presidente americano Trump ha proposto agli europei di comprare dagli USA gli armamenti e di girarli poi agli ucraini. Ci sarebbe di mezzo pure l’acquisto dei materiali militari che servono a riempire gli arsenali rimasti semivuoti dopo anni di generose donazioni a Zelensky. Alcuni governi hanno espresso interesse e consenso, altri si sono immediatamente defilati dal progetto. In ballo vi è non soltanto la tenuta politica dell’alleanza antirussa con Kiev, ma anche la sostenibilità degli investimenti nel riarmo europeo grazie all’industria bellica continentale e non a quella americana. Come riporta il sito Strumenti Politici , a dire di sì sono stati gli Stati da sempre schierati in modo intransigente contro Mosca. Si tratta in primo luogo della Gran Bretagna, seguita dai Paesi scandinavi, dal Canada e dalla Germania.

Tuttavia, hanno dato un consenso preventivo condizionato dall’effettiva disponibilità finanziaria, ancora da verificare, e dall’accettazione finale dei rispettivi governi. Insomma, non è così semplice a farsi, sebbene a parole abbiano espresso entusiasmo. Persino da Bruxelles la UE storce leggermente il naso e chiede uno sforzo comune di tutto il blocco filo-ucraino, senza che alcuni ci guadagnino più di altri o spendano di meno.

Chi invece si è opposto senza mezzi termini sono la Francia, l’Italia e l’Ungheria. I loro motivi divergono. Parigi e Roma non vogliono spendere per le armi americane, ma per quelle di fabbricazione europea, e soprattutto gli italiani non vedono l’urgenza di difendersi contro una minaccia russa che non esiste. Budapest invece è categoricamente contro gli aiuti militari a Zelensky. Vi è infine la Repubblica Ceca, favorevole ad assistere ancora l’Ucraina, ma che non vuole farlo tramite gli acquisti diretti di armamenti americani.























Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.