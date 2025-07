Decluttering in camera da letto: da dove iniziare per un ambiente più sereno

La camera da letto è la stanza del riposo per eccellenza, ma spesso il disordine accumulato finisce per renderla un ambiente stressante. Un armadio troppo pieno e oggetti sparsi per la stanza possono infatti influire sulla nostra tranquillità e sulla qualità del sonno. Fare decluttering, cioè eliminare il superfluo e riorganizzare lo spazio, è un passo fondamentale per creare un'atmosfera più serena. Il segreto è combinare una buona organizzazione con la scelta di arredi intelligenti. Soluzioni come i letti matrimoniali con cassetti , ad esempio, sono pensate proprio per questo: aiutano a creare ordine utilizzando lo spazio in modo funzionale.

Organizzare correttamente l’armadio

Il punto di partenza di ogni processo di decluttering non può che essere l'armadio, solitamente il principale centro di accumulo della stanza. Il metodo più efficace, sebbene richieda un po' di coraggio, è quello di svuotarlo completamente, per avere una visione d'insieme di tutto ciò che si possiede. A questo punto, si esamina ogni singolo capo e si decide il suo destino, dividendolo in quattro categorie: da tenere, da riparare, da donare o vendere, e da eliminare. Per la selezione, è utile porsi domande oneste: "Ho indossato questo capo nell'ultimo anno?", "Mi fa sentire ancora a mio agio?", "Rispecchia il mio stile attuale?". Questo processo permette di liberarsi del superfluo e di conservare solo ciò che si ama e si utilizza veramente.

Liberare comodini e cassettoni

Una volta riordinato l'armadio, l'attenzione si sposta sulle superfici orizzontali, come comodini e cassettoni, veri e propri magneti per il disordine. L'obiettivo è quello di liberarli il più possibile, lasciando in vista solo gli oggetti essenziali e belli. Sul comodino dovrebbero trovare posto solo una lampada, il libro che si sta leggendo e una sveglia. Tutto il resto – caricatori, farmaci, cosmetici – dovrebbe essere riposto all'interno dei cassetti, magari utilizzando dei piccoli divisori per mantenere l'ordine. Una superficie sgombra non è solo più facile da pulire, ma comunica immediatamente una sensazione di calma e di controllo sull'ambiente.

Scegliere soluzioni di archiviazione intelligenti

Spesso, il disordine si annida anche in luoghi nascosti, come sotto il letto o in angoli dimenticati. Per risolvere questo problema in modo strutturale, è fondamentale dotarsi di soluzioni di archiviazione intelligenti, e il letto è il primo alleato. I letti con contenitore, che si sollevano grazie a un meccanismo a pistoni, offrono un enorme vano dove riporre oggetti ingombranti come piumoni, coperte o valigie. Un'alternativa molto pratica sono i modelli con cassettoni laterali estraibili. Questa opzione è perfetta per riporre biancheria, scarpe o maglioni, garantendo un accesso più rapido e ordinato rispetto al contenitore unico. In entrambi i casi, si sfrutta uno spazio altrimenti perduto, liberando l'armadio e altri mobili.

Adottare buone abitudini

Una volta che ogni cosa ha trovato il suo posto, è fondamentale mantenerlo. Una regola semplice ed efficace è quella del "un minuto": se un'azione richiede meno di un minuto per essere completata, come riporre un abito o un libro, va fatta subito, senza rimandare. Un'altra buona pratica è quella del "uno dentro, uno fuori": per ogni nuovo oggetto che entra in camera da letto, uno simile dovrebbe uscirne. Questi piccoli gesti quotidiani, uniti a un'organizzazione iniziale basata su arredi funzionali e salvaspazio, sono il segreto per trasformare la propria camera da letto in un'oasi di serenità permanente.

















Recensioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le due parti. Informazioni riservate a un pubblico maggiorenne.