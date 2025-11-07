La cuneese Monia Re candidata al Premio Innovazione Let’s Planner 2026

Ci sono riconoscimenti che, come dice Monia Re, “non si cercano: arrivano”. La fondatrice di Kairòs Eventi è tra le candidate al Premio Innovazione Let’s Planner 2026, un traguardo che rappresenta per lei prima di tutto un attestato di fiducia in un modo diverso di intendere e costruire gli eventi.

“Essere candidata è un segno di fiducia in un modo diverso di intendere l’evento — autentico, narrativo, capace di emozionare senza bisogno di eccessi”, afferma Re.

Da quasi vent’anni, con Kairòs Eventi, la professionista dà forma a esperienze capaci di unire estetica, empatia e senso. “Traduco questa visione in esperienze reali, dove il dettaglio diventa linguaggio e l’emozione prende forma in gesti, atmosfere, incontri”, spiega.

Un percorso che nasce dall’ascolto e si alimenta della collaborazione con clienti e partner che condividono la stessa sensibilità. “È anche un modo per dire grazie a chi ha creduto in questo cammino: clienti, collaboratori e fornitori che condividono la stessa idea di bellezza consapevole e di tempo ben speso”, aggiunge.

Il Premio Innovazione Let’s Planner celebra ogni anno i migliori esempi di creatività e visione nel settore degli eventi e della comunicazione, valorizzando i progetti che sanno coniugare emozione, sostenibilità e innovazione.