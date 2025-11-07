Borgo San Dalmazzo: WOW torna per un'edizione ancora più ricca di sport, cultura e gusto

È tutto pronto per la quarta edizione di WOW! Winter Outdoor Weekend, l'evento che trasforma Palazzo Bertello e i suoi spazi esterni in un dinamico punto d'incontro per tutti gli amanti della montagna, dello sport e dell'avventura. Il salone si terrà nei giorni 14, 15 e 16 Novembre 2025, offrendo un programma intenso tra esposizioni, competizioni, talk con atleti di fama e una proposta gastronomica unica.

I Pilastri dell'Edizione 2025: Esposizione, Sport e Ospiti di Rilievo

La manifestazione prende il via Venerdì 14 Novembre alle ore 17:30 con la Cerimonia di Inaugurazione Ufficiale. L’Area Expo di Palazzo Bertello ospiterà per l’intero weekend aziende produttrici di articoli tecnici, scuole sci, guide alpine, associazioni e realtà istituzionali, offrendo una panoramica

completa sulle novità del settore outdoor e lifestyle.

Le parole di Roberta Robbione, Sindaca di Borgo San Dalmazzo: «Il WOW Winter Outdoor Weekend è ormai un appuntamento fondamentale per Borgo San Dalmazzo. È una manifestazione che, anno dopo anno, è cresciuta, dimostrando la nostra vocazione per lo sport, la cultura alpina e la capacità di accogliere. L’edizione 2025 presenta un programma eccezionale, che bilancia perfettamente l’area espositiva, le competizioni ad alto livello e la valorizzazione della nostra eccellenza enogastronomica grazie al prezioso contributo dei Rifugisti. WOW è una vera festa della montagna, un successo di tutta la comunità.»

Il Cuore Sportivo – Le Gare

Il programma sportivo è particolarmente ricco e vedrà sfide ad alta intensità e prove amatoriali aperte a tutti:

SABEN WILD TRAIL (Sabato 15/11): Confermata la gara di trail running a coppie, con percorsi da 18 km (800 D+) e 30 km (1750 D+), a cura di ESP Mentecorpo.

BIKE: Ecological Challenge (Sabato 15/11): Una nuova esperienza non competitiva per Gravel, MTB ed E-Bike. Un percorso di 25 km tra il Parco Fluviale Gesso e Stura

e i vicoli della città.

BOULDER CONTEST (Domenica 16/11): Torna la gara/raduno amatoriale di arrampicata a cura di Globalwall, con nuove strutture e i routesetting firmati da Francesco Bosco e Lorenzo Carasio.

RUN-BIKE: Tu Corri, Io Pedalo (Domenica 16/11): La coinvolgente sfida a coppie che unisce corsa e Mountain Bike su un percorso misto.

ORIENTEERING (Domenica 16/11): La 5a Prova del Trofeo Piemonte Sprint di Orienteering, aperta anche come gara promozionale per i neofiti. Grandi Ospiti e Appuntamenti Culturali: L’Auditorium si prepara ad accogliere figure di spicco del panorama alpinistico e outdoor.

Sabato 15 Novembre, ore 21:00: Ospite d'Onore Nadir Maguet, "Il Mago" della Montagna. L'atleta valdostano, campione di scialpinismo e skyrunning, noto per i suoi Fastest Known Time (FKT) su vette leggendarie, racconterà la sua filosofia di sfidare il cronometro e i limiti umani in alta quota.

In Biblioteca: Sabato 15 Novembre, alle ore 18:00, Gianni Abbà presenterà la Proiezione Fotografica Raccontata: "Dalle Alpi di Provenza alle Dolomiti", in collaborazione con il CAI.

La dichiarazione di Fabrizio Massa, presidente dell’Ente Fiera Fredda: «Ogni anno, WOW è una prova tangibile della nostra determinazione a creare un evento di alta qualità e di forte impatto territoriale. Il programma 2025 è ambizioso: babbiamo ampliato l’offerta sportiva con nuove gare come l'Ecological Challenge e rinnovato la partnership con i Rifugisti Alpini per l’Area Food, che è ormai un elemento distintivo e molto apprezzato. La nostra missione è offrire un’esperienza completa che celebri la montagna a 360 gradi. Ringraziamo i partner, le associazioni e i volontari per l'impegno costante.»

Attività Outdoor, Dimostrazioni e Arte:

Il piazzale e le aree esterne saranno animate da esperienze aperte a tutti:

Arrampicata con Corda: Sessioni di prova gratuite e sicure con istruttori qualificati (Sabato 15/11).

CNSAS: Dimostrazione di Soccorso e Ricerca con le Unità Cinofile (Sabato 15/11).

Rapaci: Spettacolo e interazione con il pubblico de "Il Magnifico Mondo dei Rapaci" di Bim-Bum-Baam (Domenica 16/11) e il "Battesimo del Guanto" a cura di LuMaPark.

Battesimo della Sella: La prima volta a cavallo per i più piccoli, gestito da Roberta Colombero.

Mostre: Saranno visitabili la Mostra Fotografica "ALMAnt" sulla Valle Stura di Alma Giraudo e l'esposizione di pittura “LUCI DELLA MONTAGNA” di sei artisti locali.

PALACLIMA: Il Parco delle Alpi Marittime allestirà la mostra interattiva "Gli Animali e Noi", per raccontare a grandi e piccini il corretto comportamento in montagna.

I Sapori delle Vette: L'Area Food dei Rifugisti Grande ritorno per l’Area Food gestita dai Rifugisti delle Alpi Cuneesi, che offriranno il meglio della cucina d'alta quota. Tra i rifugi presenti: Baita delle Meschie, Carbonetto, Casa Savoia, Centro Alpino Valle Gesso, Dahu, Esterate, Fauniera, Gardetta, Malinvern, Maraman, Remondino, Soria, Valasco e altri. Il menù propone i grandi classici come Polenta (con sughi, cinghiale o formaggi), Gnocchi, Trippe e il tradizionale Tagliere di formaggi e salumi (che include il Formaggio Nostrale d'Alpeggio di Roberta Colombero). Un weekend imperdibile per vivere appieno lo spirito della montagna, tra sport, cultura e tradizione.

Le parole di Massimiliano Giraudo, di MASSI Sport: «Siamo orgogliosi di essere Main Sponsor di WOW Winter Outdoor Weekend, una vetrina unica che incarna perfettamente i valori del nostro brand: passione per lo sport, sfida dei limiti e profondo rispetto per la natura. Eventi come questo sono cruciali per diffondere la cultura outdoor e per dare spazio sia agli atleti di élite, come Nadir Maguet, sia a tutti gli appassionati che si avvicinano alle discipline montane. Sostenere il territorio cuneese in questa iniziativa di successo è per noi una priorità.»

ORARI DI APERTURA PALAZZO BERTELLO:

Venerdì 14/11: 17:00 – 24:00 (Stand e cucina fino alle 22:00)

Sabato 15/11: 10:00 – 24:00 (Stand e cucina fino alle 22:00)

Domenica 16/11: 10:00 – 20:00 (Stand fino alle 18 e Cucina fino alle 17:00)

Il menù completo e tutte le informazioni sono disponibili sul sito fierafredda.it