Eventi | 07 novembre 2025, 17:49

A Chiusa di Pesio Carla Gianotti presenta “Il respiro della fiducia”

Sabato 15 novembre incontro in Biblioteca con la tibetologa e domenica seminario di approfondimento sulla fiducia e la meditazione consapevole

L’associazione Gli Amici del Dharma, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Ezio Alberione”, invita alla presentazione del libro “Il respiro della fiducia – Pratica di consapevolezza e visione materna” (Mimesis Edizioni) di Carla Gianotti, che si terrà sabato 15 novembre alle 18 nella sala incontri della biblioteca di Chiusa di Pesio.

Tibetologa, traduttrice di testi religiosi tibetani e autrice di numerosi saggi, Carla Gianotti è docente di buddhismo indo-tibetano e di lingua tibetana classica. Accanto all’attività accademica conduce seminari teorico-esperienziali dedicati alla filosofia materna e alla pratica della fiducia. Da molti anni guida inoltre incontri di meditazione di consapevolezza e poesia-meditazione. 

Il libro nasce da una riflessione sulla fiducia come esperienza originaria, non legata al tempo cronologico, quello della misura, del guadagno e della perdita, ma al tempo interiore, il tempo infinito del cuore. Un luogo generoso di vita, in cui spazio e tempo seguono percorsi diversi da quelli ordinari, aprendo ad altri modi di intendere il guadagno e la pienezza dell’esistenza. 

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: 3402576031.

Seminario di approfondimento 

Domenica 16 novembre, alla Casa alla Pesa, Carla Gianotti condurrà il seminario “La preziosa nascita umana e il nostro nascere ogni giorno un poco”, poesia e meditazione, nei seguenti orari: 10–12:30 e 14:30–16:30. Per informazioni e prenotazioni: 340 2576031. 

Nota biografica 

Carla Gianotti è laureata in Lettere Classiche all’Università di Torino. Si è specializzata in Lingua e Letteratura Tibetana all’IsIAO di Roma e in Filosofia e Logica Buddhista al KIBI di New Delhi. Da oltre trent’anni pratica e insegna il buddhismo indo-tibetano, dedicando le sue ricerche alle mistiche della scuola bKa’ brgyud e alle figure femminili della tradizione buddhista. Docente di Buddhismo Tibetano alla Scuola Superiore di Filosofia Orientale di Rimini, ha insegnato anche nelle Università di Firenze, Roma e Torino. Vicepresidente e cofondatrice di Sakyadhita Italy, è autrice di studi, saggi e poesie dedicati alla spiritualità femminile.

