A Chiusa di Pesio Carla Gianotti presenta “Il respiro della fiducia”

L’associazione Gli Amici del Dharma, in collaborazione con la Biblioteca Civica “Ezio Alberione”, invita alla presentazione del libro “Il respiro della fiducia – Pratica di consapevolezza e visione materna” (Mimesis Edizioni) di Carla Gianotti, che si terrà sabato 15 novembre alle 18 nella sala incontri della biblioteca di Chiusa di Pesio.

Tibetologa, traduttrice di testi religiosi tibetani e autrice di numerosi saggi, Carla Gianotti è docente di buddhismo indo-tibetano e di lingua tibetana classica. Accanto all’attività accademica conduce seminari teorico-esperienziali dedicati alla filosofia materna e alla pratica della fiducia. Da molti anni guida inoltre incontri di meditazione di consapevolezza e poesia-meditazione.

Il libro nasce da una riflessione sulla fiducia come esperienza originaria, non legata al tempo cronologico, quello della misura, del guadagno e della perdita, ma al tempo interiore, il tempo infinito del cuore. Un luogo generoso di vita, in cui spazio e tempo seguono percorsi diversi da quelli ordinari, aprendo ad altri modi di intendere il guadagno e la pienezza dell’esistenza.

L’ingresso è libero e gratuito. Per maggiori informazioni: 3402576031.

Seminario di approfondimento

Domenica 16 novembre, alla Casa alla Pesa, Carla Gianotti condurrà il seminario “La preziosa nascita umana e il nostro nascere ogni giorno un poco”, poesia e meditazione, nei seguenti orari: 10–12:30 e 14:30–16:30. Per informazioni e prenotazioni: 340 2576031.

Nota biografica

Carla Gianotti è laureata in Lettere Classiche all’Università di Torino. Si è specializzata in Lingua e Letteratura Tibetana all’IsIAO di Roma e in Filosofia e Logica Buddhista al KIBI di New Delhi. Da oltre trent’anni pratica e insegna il buddhismo indo-tibetano, dedicando le sue ricerche alle mistiche della scuola bKa’ brgyud e alle figure femminili della tradizione buddhista. Docente di Buddhismo Tibetano alla Scuola Superiore di Filosofia Orientale di Rimini, ha insegnato anche nelle Università di Firenze, Roma e Torino. Vicepresidente e cofondatrice di Sakyadhita Italy, è autrice di studi, saggi e poesie dedicati alla spiritualità femminile.