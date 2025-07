Continua la rassegna musicale di Officina Santachiara Estate e della rassegna "Un Sipario tra Cielo e Terra" in Valle Stura

Programma della sesta settimana della rassegna estiva Officina Santachiara Estate nell’cortile dell’IPSMAT (IPSIA), via Cacciatori delle Alpi, 4 a Cuneo, e della rassegna "Un Sipario tra Cielo e Terra" in Valle Stura. Biglietti acquistabili in loco.

Mercoledì 30 luglio ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

PIETRO PAROLA & MONSIEUR DE RIEN (Musica) Per giovani/adulti

Una raffinata proposta di folk cantautoriale di Pietro Parola, cantautore cuneese ex voce e testi di La macabra Moka, Radio Ràvo, con Monsieur de Rien ,una formazione eterogena che viaggia tra swing e poesia, impegno e ironia. Musica di confine tra la grande canzone italiana d’autore e lo swing d’ispirazione francese.

Biglietto 6€ con consumazione.

Venerdì 1° agosto ore 21:00

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT).

SONO SOLO PAROLE - Industria Scenica (Teatro) Per giovani/adulti

Chi ha il potere di inserire le parole nel vocabolario e definire così la lingua italiana?

Gli agenti speciali D e D fanno proprio questo lavoro. In un segretissimo laboratorio raccolgono tutte le parole che vengono dette, scritte, cantate o pensate e ne decidono il destino: APPROVATA o RESPINTA. Senza di loro comunicare sarebbe il caos, una “Babele infernale” in cui ognuno finirebbe per dire quello che gli pare e le persone non si comprenderebbero più. Ma per capire le parole bisogna anche provarle, testarle, mettersele in bocca, parlarle e vedere cosa succede. Per i due agenti ogni parola nuova è un mondo da esplorare, con realtà all’apparenza aliene, diverse, difficili da comprendere ed accettare. Ma le regole usate fino a questo momento non bastano più e gli agenti D e D dovranno misurarsi con il cambiamento, fare i conti con il nuovo e mettersi in discussione per capire loro stessi e gli altri e trovare, così, le parole che invece di dividere ed escludere possano unire ed includere tuttə.

Uno spettacolo, ça va sans dire, sull’inclusività.

Biglietto 5€

[Sono solo parole]

Sabato, 2 agosto ore 21:30

PIETRAPORZIO giardini del lago

Rassegna "Un Sipario Tra Cielo e Terra – Grandi e Piccini a Teatro" in Valle Stura

CIRCO CERINI -Creme Brulé Show (Circo) per tutti

Uno spettacolo infuocato e sorprendente che reinventa il linguaggio del circo tra poesia, comicità e meraviglia. Un circo mai visto prima, dove gli animali sono creature di fuoco: serpenti fiammeggianti, pesci incandescenti, la leggendaria fenice e Paperotti, la piccola marionetta che sogna di entrare nel grande spettacolo.

Ingresso gratuito.

[Circo Cerini]

Domenica 3 agosto ore 17:30

Officina Santachiara Estate, via Cacciatori delle Alpi, 4 CUNEO (cortile IPSMAT) .

SIMONA STORIA DI UNA CALABRONA - Onda Teatro (Teatro) Peer bambini dai 6 anni

Simona è una calabrona, o meglio, un calabrone femmina. Un tempo volava come gli altri, ma un giorno, dopo esser stata giudicata “troppo grossa per volare”, smette di riuscirci. Così inizia un viaggio alla riscoperta di sé. Nel prato incontra nuovi amici — Rombo il bombo, un Grillo Parlante, Guala la cicala e altri insetti — che la accolgono e cercano di aiutarla. Questa piccola storia racchiude temi profondi: l’importanza dell’ecosistema, l’equilibrio fragile della natura minacciato dall’uomo, ma anche i meccanismi dei bias cognitivi, che portano a giudizi errati e pregiudizi. Attraverso richiami a favole classiche come La cicala e la formica, Pinocchio e Il brutto anatroccolo, lo spettacolo diventa un racconto di identità e accettazione, in cui i limiti spesso esistono solo negli occhi di chi guarda

Biglietto 5€, ridotto 4€, gratis sotto i 3 anni.

[Simona storia di una calabrona]