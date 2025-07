Giovedì 7 agosto al giardino di Casa Famiglia musica e creatività in un doppio evento

Giovedì 7 agosto il giardino della RSA Casa Famiglia di corso Dante ospiterà un doppio evento.

Alle 16 suoneranno i The Bassignana’s, guidati da Diego Bassignana, anche conosciuto come The piano painter: pianista concertista, compositore, improvvisatore e polistrumentista, costruisce paesaggi sonori che spaziano dalle colonne sonore al jazz, dal pop al repertorio classico, fino a musiche originali e momenti completamente improvvisati.

Ogni anno regala un concerto a Casa Famiglia, in memoria di una persona per lui importante e in collaborazione con i suoi cari: Luigi Bassignana, Benedetta Colasanto e Mariella Trapani.

In contemporanea ci sarà il primo mercatino estivo della residenza: eleganti borse estive, ghirlande decorative, simpatici amigurumi realizzate da residenti e volontarie del laboratorio creativo. L’appuntamento è aperto a tutti.