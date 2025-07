Ballerino di Bagnolo Piemonte è campione italiano di danza sportiva

Il ballo, una passione che hanno iniziato a coltivare sin da piccoli e che li ha portati a gareggiare in Italia e all’estero. Ora per la coppia di ballerini formata da Giorgia Osella e Cristian Colomba è arrivata la prima vittoria ai campionati Italiani di categoria Fidesm che si sono svolti a Rimini nella prima metà di luglio.

Osella, 29 anni, di Cavour, è insegnante di scuola secondaria di primo grado e ha iniziato a ballare quando aveva 5 anni. Anche Colomba, operaio bagnolese di 32 anni, ha iniziato presto, quando aveva 6 anni. E da quel momento non hanno più smesso, sempre affiliati all’Adsd Panda di Bricherasio, dove sono tra gli allievi più ‘vecchi’ della scuola. Nel tempo hanno provato diverse specialità con altri partner fino alla decisione, circa dieci anni fa, di unirsi per gareggiare insieme.

La maggior parte delle competizioni a cui hanno preso parte finora era nazionale e la prima vittoria è stata proprio quella di Rimini. La specialità in cui si sono classificati primi è la ‘show freestyle standard’, che ha richiesto la preparazione di una coreografia, basata su un tema scelto dagli atleti, dal titolo ‘The Greatest Show’ e composta dai singoli balli delle danze standard, Valzer Viennese, Tango e Slow Fox.

“Dopo aver vinto abbiamo provato un’emozione indescrivibile, uno si impegna, studia e si allena tutto l’anno per arrivare a certi risultati e fa molto piacere quando li ottiene. Essendo uno sport di coppia, ci va impegno da tutte e due le parti, vuol dire che si sta lavorando bene insieme e che dal di fuori questo viene percepito. Trovare il feeling giusto a livello sportivo non è scontato ed è molto importante. C’è stata sicuramente anche molta soddisfazione per i nostri due maestri che ci seguono da sempre alla scuola”, commentano Osella e Colomba.

Tra gli obiettivi futuri sicuramente c’è l’intenzione di non smettere. “Vogliamo continuare ad allenarci nelle danze standard, e in generale, e ad agosto parteciperemo a una gara in Germania”, spiega Osella, riferendosi al German Open Championships, una delle competizioni più conosciute al mondo per la danza sportiva, che li terrà impegnati a Stoccarda dal 19 al 29 agosto. “Arrivano coppie dal tutto il mondo. I latino-americani e le danze standard, che sono quelle che facciamo noi, sono le due discipline internazionali”, aggiunge Colomba.

Hanno quindi pensato di provare a dedicarsi maggiormente alla competizione internazionale, come già fanno da un anno a questa parte. “All’estero il mondo del ballo è un po’ più riconosciuto, è visto diversamente in confronto all’Italia. Come tipo di esperienza aiuta molto, anche per ampliare un po’ gli orizzonti”, conclude Colomba.