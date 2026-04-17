“Binari imprevedibili”: al Movicentro di Cuneo un viaggio tra racconti e territorio

Il Movicentro di Cuneo, in piazzale della Liberà all’esterno della stazione ferroviaria, ospita oggi, venerdì 17 aprile alle 17,30, Paolo Calvino curatore e autore di un racconto del volume ‘Binari imprevedibili’, antologia di storie pubblicata da Fusta Editore ispirati al territorio e alla nuova linea ferroviaria, pensato come riconoscimento a chi ha creduto nel rilancio del collegamento tra Savigliano, Saluzzo, Manta, Verzuolo, Costigliole Saluzzo, Busca e Cuneo, a partire da Arenaways e dai Comuni coinvolti.

All’incontro interviene l’Assessore alla Cultura Cristina Clerico e saranno presenti Serena Covella, Cinzia Dutto, Pierfrancesco Di Noia e Alessandra Gondolo.

Il libro inaugura anche il progetto ‘Un treno di storie’, ciclo di appuntamenti dedicato

L’antologia raccoglie i racconti di Gianni Audisio, Filippo Bessone, Paolo Calvino, Michele Cerutti, Serena Covella, Marco Craveri, Pierfrancesco Di Noia, Cinzia Dutto, Giorgio Enrico Bena, Alessandra Gondolo, Luisa Pessina, Sergio Racca, Roberto Rossi Precerutti e Sergio Soave.

Storie diverse ma unite dallo stesso filo conduttore: il treno come luogo di incontri, attese, partenze, ricordi e possibilità.

Il volume racchiude 14 ‘racconti in movimento’ nello spazio e nel tempo, con il sottofondo di suoni caratteristico dei viaggi in treno.

“Immaginate di salire a bordo del treno che viaggia tra Savigliano, Saluzzo e Cuneo, - spiega Calvino - di sedervi e di cominciare una conversazione con alcuni degli altri passeggeri: sono le autrici e gli autori dei racconti che state per leggere.

Con i personaggi che vi faranno conoscere, trascorrerete delle intere giornate nelle stazioni; viaggerete con i pendolari, avanti e indietro sulla linea, assisterete alla nascita di amori improbabili e parteciperete alle indagini per ritrovare una pendolare scomparsa; scoprirete il punto di vista di un capotreno e quello di un particolare animale salito a bordo; condividerete i ricordi di altri viaggiatori con la passione per il mondo delle ferrovie; saprete cosa accadrà tra alcuni anni a certi passeggeri; visiterete con altri occhi il castello di Manta, la grande cartiera di Verzuolo e i frutteti della pianura saluzzese”.

Ingresso libero.