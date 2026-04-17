La forza di essere LIBERI: evento con musica, immagini e riflessioni

LIBERTÀ è un “termine” che spesso diamo per scontato ma in ben 60 paesi la popolazione ha visto ridurre, negli ultimi tempi, i propri diritti politici e le libertà civili, in 69 paesi ci sono problemi di libertà di espressione ed in 10 vige una rigida censura.

Tra gli altri ricordiamo la Cina, l’Iran, l’Arabia Saudita e la Siria. La LIBERTÀ può essere intesa in molti modi diversi, a seconda del contesto e della prospettiva. Ecco alcune delle sue sfaccettature:

libertà individuale: la capacità di fare scelte e prendere decisioni senza essere vincolati da autorità esterne.

la capacità di fare scelte e prendere decisioni senza essere vincolati da autorità esterne. libertà politica : la possibilità di partecipare alla vita politica e sociale della propria comunità, di esprimere le proprie opinioni e di scegliere i propri rappresentanti.

: la possibilità di partecipare alla vita politica e sociale della propria comunità, di esprimere le proprie opinioni e di scegliere i propri rappresentanti. libertà economica : la capacità di gestire le proprie risorse e di perseguire le proprie ambizioni senza essere ostacolati da barriere economiche o sociali.

: la capacità di gestire le proprie risorse e di perseguire le proprie ambizioni senza essere ostacolati da barriere economiche o sociali. libertà creativa: la possibilità di esprimere se stessi attraverso l'arte, la musica, la scrittura e altre forme di espressione.

Ma la libertà non è solo un diritto, è anche una responsabilità. Richiede di essere consapevoli delle proprie azioni e delle loro conseguenze, di rispettare le libertà altrui e di contribuire al bene comune. In Italia, la libertà è un valore fondamentale, sancito dalla Costituzione e celebrato ogni anno il 25 aprile, Festa della Liberazione.

Godiamo della LIBERTÀ da ben 81 anni grazie al sacrificio di molti! Con la Banda Musicale di Bernezzo e con il Coro Laudate Dominun di Caraglio “festeggeremo” la LIBERTÀ nella Chiesa Parrocchiale di Rivoira di BOVES, venerdì 24 aprile alle ore 20:30.

Organizzano questo evento speciale l’Associazione “Rivoira, terra di vita” , la Parrocchia di San Grato, il Comune di Boves con il sostegno della Fondazione Crc. La partecipazione è libera e gratuita, fino ad esaurimento dei posti disponibili