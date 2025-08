Cervere: Ranieri infiamma i cuori del suo pubblico alla chiusura del decennale dell’Anima Festival [FOTOGALLERY E VIDEO]

Un vero e proprio spettacolo teatrale abbinato a canzoni che hanno accompagnato intere generazioni (come “Perdere l’amore”, “Se bruciasse la città”, “Rose rosse”, ma anche “Erba di casa mia”) e un lungo itinerario della sua vita.

È stato un Massimo Ranieri davvero in gran spolvero nonostante le 75 primavere quello visto ieri sera a Cervere per la tappa cuneese nel suo “Tutti i sogni ancora in volo tour”.

Un maestro della musica e interprete a tutto tondo, che ha saputo rapire tutto il suo folto pubblico, presente ieri alla chiusura del decennale dell’Anima Festival.

Tanti balletti, uscite con costumi di scena stile gangster e uno stile che a tratti ha ripreso il mitico Totò. Tanti i brani simbolo della sua carriera.

Ranieri ha tradotto in performance recitative e coinvolgimento tutto l’amore per il suo pubblico, visibilmente corrisposto.

La storia di Ranieri fiero rappresentante della sua Napoli e legato alle tradizioni del suo tempo, che sostiene in lungo e in largo il tema dell’amore e dei sogni e crede ancora, malgrado nuove tecnologie e telefonini, all’importanza di godersi ancora la calma e la semplicità del “suo” mare.

Massimo Ranieri che racconta lui stesso, Giovanni Calone, il suo vero nome all’anagrafe. Agli esordi il nome artistico che scelse era Gianni Rock. Poi il padre Umberto spinse per un appellativo più d’impatto, che arrivò dopo varie consultazioni.

Dopo l’ultimo artista della rassegna 2025, Anima Festival si è ancora una volta rivelato un evento di riferimento per il territorio della Granda. Gli organizzatori Ivan e Natascia Chiarlo proporranno ancora un appuntamento conclusivo “spin-off” a Sauze d’Oulx a Ferragosto con Clara.