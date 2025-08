L'avvocato Paolo Adriano in Fondazione CRT: "Grazie a chi mi ha dato fiducia, svolgerò questo incarico con dedizione"

"Sono molto onorato di questa nomina e ringrazio tutti coloro che l'hanno resa possibile".

Così l'avvocato Paolo Adriano, neo componente del consiglio generale di Fondazione CRT, già sindaco di Mondovì commenta il nuovo incarico.

"Ringrazio il Presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo, la Presidente della Fondazione Dott.ssa Anna Maria Poggi, la Dott.ssa Patrizia Polliotto, la Dott.ssa Roberta Ceretto e tutti i Consiglieri che mi hanno dato fiducia - dice Adriano -. Svolgerò questo incarico con dedizione, mettendo a frutto l'esperienza maturata come professionista e come sindaco, a supporto dello sviluppo del territorio. La Fondazione Crt propone bandi tematici e supporta iniziative, proposte da Enti operanti sul territorio di riferimento, coerenti con la propria missione e i propri obiettivi, per rispondere in modo efficace alle esigenze della comunità. Al lavoro dunque!".