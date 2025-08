Agosto alla scoperta della valle Stura tra escursioni, storia e divertimento

Il mese di agosto in Valle Stura si accende di attività e iniziative grazie al lavoro del Consorzio Valle Stura Experience: un ricco calendario di appuntamenti pensato per far vivere il territorio in modo autentico, tra cultura, natura, escursioni e momenti dedicati a tutta la famiglia.

VISITE CULTURALI

Nel corso del mese sarà possibile partecipare a visite guidate nei luoghi più suggestivi della valle, per scoprire la storia e l’identità locali:

• Palazzo Borelli e Parco Borelli di Demonte: 9, 10, 14, 16, 17, 30, 31 agosto

• Rovine del Forte della Consolata di Demonte: 9 e 16 agosto

• Miniere di barite di Pietraporzio: 16 agosto



Le visite guidate sono un’occasione unica per conoscere il patrimonio culturale della valle attraverso racconti, testimonianze e percorsi immersivi.



GIOVEDI' STELLATI



Ogni giovedì di agosto, la magia del cielo notturno sarà protagonista con serate dedicate all’osservazione astronomica, arricchite da cene, escursioni con guide naturalistiche ed esperienze indimenticabili:

• 7 agosto – Casa Arpaouza, frazione Castello di Pietraporzio: cena, proiezione cinematografica ed escursione sotto le stelle (nell’ambito del progetto “Far Na Novo Veio en Val Estura”).

• 14 agosto – Camping Il Castagneto, frazione Forani di Aisone: gelato artigianale e passeggiata serale alla scoperta del cielo stellato.

• 21 agosto – Locanda a L’Ubac, frazione Festiona di Demonte: apericena, proiezione cinematografica e escursione sotto le stelle (progetto “Far Na Novo Veio en Val Estura”)

• 28 agosto – Rifugio Olmo Bianco, frazione Bergemolo di Demonte: cena in rifugio e notturna guidata



ESCURSIONI AL TRAMONTO

Emozioni e panorami mozzafiato accompagneranno le escursioni serali, ideali per chi desidera vivere la montagna in un’atmosfera suggestiva, il tutto accompagnato da una guida escursionistica ambientale:

• 12 agosto – Castellar delle Vigne di Viandio, con gustosa apericena.

• 18 agosto – Madonna del Pino, con apericena a base di prodotti locali

• 29 agosto – Madonna degli Alpini, con aperitivo di prodotti tipici



IN BICI SUL PUMP TRACK

Tre pomeriggi di puro divertimento dedicati a bambini e ragazzi presso il pump track all’interno del fossato del Forte di Vinadio:

• 11, 14 e 18 agosto, dalle 16:00 alle 19:30

La guida cicloturistica Luca Franco accompagnerà i partecipanti nell'apprendimento della tecnica in bici in totale sicurezza. Merenda garantita per i più piccoli e aperitivo per gli adulti.



LABORATORIO DI CROUSET

Un pomeriggio all’insegna della tradizione gastronomica locale:

il 23 agosto, in fr. Castello di Pietraporzio, torna l’atteso laboratorio dedicato ai "crouset", il tipico formato di pasta della Valle Stura. In collaborazione con La Rasdouireto, i partecipanti potranno cimentarsi nella preparazione di questa pasta antica, riscoprendo i sapori e i gesti della cucina di una volta.



INFO, COSTI E PRENOTAZIONI: +39 328 2032182 / portadivalle@vallesturaexperience.it Trascorri un agosto speciale in Valle Stura, dove ogni giorno è un invito a scoprire bellezze, storie e sapori autentici.