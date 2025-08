Piasco: buona la prima del Festival Occitamo, grande successo di pubblico

Piasco ha ospitato per la prima volta il Festival Occitamo venerdì 1 agosto ed è stata una grande festa che ha coinvolto tutto il paese sia nei preparativi che nello svolgimento.

Si sono esibiti Lou Loop Pitakass, Lindal e Sergio Berardo con Madaski in una notte elettrofolk occitana.

Grande fermento in paese per accogliere al meglio artisti e pubblico.

Grazie all'impegno di alcuni esercenti piaschesi prima dell'inizio della musica sono state servite ravioles, birra e gelato.

Commenta la sindaca Stefania Dalmasso che ha portato sul palco il suo saluto in occitano:

"Il Festival Occitamo delle Terres del Monviso è la riprova di quanto sia fondamentale il rapporto tra la pianura e le valli. C'è chi offre e chi accoglie, in un interscambio reciproco. Fondamentale coltivare quanto fatto finora da amministratori lungimiranti e continuare a collaborare attivamente in questa direzione. Non c'è pianura senza montagna e viceversa.

Ringrazio Sergio Berardo, la Fondazione Amleto Bertoni per l'opportunità e tutto il mio paese (volontari, protezione civile, proloco) per l'accoglienza che ha riservato agli artisti, allo staff e al numeroso pubblico presente".