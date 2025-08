Un weekend di festeggiamenti per il 70° compleanno in onore della Madonna del Devesio

Presso il santuario che domina l’abitato di Rifreddo si è riunita tutta la comunità rifreddese per la festa della Madonna del Devesio.

Sabato i massari hanno visto il serpentone della processione con le fiaccole nei dintorni della chiesa.

Spazio poi domenica mattina alla messa e alla consegna del sonetto a Crosetto Cesare, in occasione del suo 70° compleanno in onore alla Madonna, da parte del sindaco Elia Giordanino. Una cerimonia che ha visto il primo cittadino ricordare i caduti al cippo posto nei pressi del santuario, prima di lasciare il posto alla consegna del sonetto e ad un grande rinfresco per tutti i partecipanti.

Domenica sera ancora gastronomia e soprattutto musica e balli per tutti.

I festeggiamenti si sono poi conclusi lunedì con la messa e i giochi per i bambini e le famiglie al pomeriggio; alla sera la cena a base di penne al ragù e formaggio locale, preparate dai massacri e dai consiglieri comunali, accompagnata dalle fisarmoniche, ha concluso in bellezza il weekend di Madonna della Neve di Rifreddo.

“La festa D’la Madona – ha commentato il sindaco Elia Giordanino – è sempre un gran bel momento per la nostra comunità e per i molti che dai paesi vicini vengono a trovarci. Un grazie alla Parrocchia di Rifreddo e a Don Angelo per la disponibilità e per il grande aiuto nella organizzazione della manifestazione, segno di grande collaborazione e disponibilità. Inoltre, ci tengo a ringraziare i massari, tutti i miei consiglieri comunali e tutti coloro che a vario titolo si impegnano per portare avanti questa importante tradizione”.