Cuneo, locale di piazza Boves nel mirino di vandali: dopo la lite, danneggiate le vetrine nella notte

Ha avuto un preoccupante seguito notturno l’episodio avvenuto nella serata di domenica 3 agosto presso un locale di piazza Boves, a Cuneo, dove un uomo, in evidente stato di alterazione, aveva creato disordini all’interno, infastidendo clienti e titolari.

A causa del suo comportamento aggressivo, si era reso necessario l’intervento dei Carabinieri e del personale sanitario del 118, che lo avevano poi accompagnato al pronto soccorso del Santa Croce.

Ma la vicenda non si è conclusa lì. Stando a quanto emerso, durante la notte l’uomo sarebbe tornato in piazza Boves, forse per "vendicarsi" del trattamento ricevuto. Il motivo del diverbio iniziale pare fosse legato al tentativo di pagamento con una banconota da 100 euro ritenuta falsa, rifiutata dai gestori che lo avevano invitato a saldare in altro modo. Il cliente, però, avrebbe insistito nel voler ricevere il resto.

Quando ormai era chiuso, ignoti hanno vandalizzato il locale danneggiando alcune vetrine: è stato praticato un piccolo foro nella parte posteriore e sono comparse incrinature più evidenti verso l’ingresso.

Nella mattinata di lunedì, i titolari, accortisi del danneggiamento, hanno visionato le immagini di videosorveglianza e presentato denuncia alle autorità competenti, fornendo anche il materiale video.

Le indagini sono in corso per accertare eventuali responsabilità e fare luce sul possibile collegamento tra i due episodi.