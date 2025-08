Il Distretto Diffuso del Commercio Dronero e Valle Maira punta sul digitale

Il Distretto Diffuso del Commercio Dronero e Valle Maira (capofila dil Comune di Dronero Sta realizzando il nuovo sito web dedicato alla promozione e valorizzazione delle attività commerciali del territorio. L'iniziativa coinvolge tutti i comuni della Valle Maira: Villar San Costanzo, Dronero, Roccabruna, Cartignano, San Damiano Macra, Macra, Celle di Macra, Stroppo, Elva, Prazzo, Marmora, Canosio e Acceglio.

Un appello diretto agli operatori del territorio

Il Distretto si rivolge direttamente a commercianti, ristoratori, operatori dell'ospitalità e fornitori di servizi turistici della zona, invitandoli a partecipare attivamente alla costruzione di questa nuova piattaforma digitale. L'obiettivo è creare una mappa completa e aggiornata di tutte le realtà imprenditoriali che animano il territorio della Valle Maira.

"Sappiamo che questo è un periodo intenso per tutti gli operatori, coincidendo con la piena stagione turistica," spiegano i promotori dell'iniziativa, "ma chiediamo solo 5 minuti del vostro prezioso tempo per contribuire a questo progetto che porterà benefici a tutto il territorio."

Come partecipare

Gli operatori interessati possono compilare il modulo di adesione entro il 18 agosto 2025, accedendo tramite: QR code disponibile sui social, Link diretto: urly.it/31bqy9. La registrazione è rivolta a tutte le attività operanti nei settori del commercio, ristorazione, ospitalità e servizi dedicati al turismo presenti nei 13 comuni del Distretto.

Verso una nuova dimensione digitale del commercio locale

"Questa iniziativa - spiega Marica Bima, Assessore alle attività produttive del Comune di Dronero - rappresenta un passo importante verso la digitalizzazione e la promozione coordinata del tessuto commerciale della Valle Maira, con l'obiettivo di aumentare la visibilità delle attività locali e migliorare l'esperienza di residenti e turisti."

Il nuovo sito web, tuttavia, non nasce come progetto isolato, ma si inserisce in una strategia complessiva di supporto e rilancio delle attività commerciali del territorio. Grazie ai fondi stanziati dalla Regione Piemonte e al cofinanziamento del Comune di Dronero e dell'Unione Montana Valle Maira, il Distretto Diffuso sta realizzando un piano articolato di interventi che va ben oltre la semplice presenza online.

"Il portale digitale èuno dei tasselli di un mosaico più ampio - continua l'Assessore Bima. Stiamo lavorando su più fronti: dalla formazione degli operatori al supporto delle attività commerciali. L'obiettivo è creare un ecosistema in cui ogni impresa, per quanto piccola, possa disporre di strumenti concreti per migliorare la propria operatività quotidiana e affrontare con maggiore sicurezza le nuove sfide del commercio moderno."

L'investimento pubblico testimonia la volontà del Comune di Dronero e dell'Unione Montana con il fondamentale supporto della Regione Piemonte, di accompagnare le imprese del territorio verso una transizione digitale che rispetti le specificità locali e valorizzi le eccellenze del territorio. La sinergia tra Regione Piemonte, Comune di Dronero e Unione Montana Valle Maira dimostra come la collaborazione istituzionale possa tradursi in opportunità concrete per le imprese e per l'intera comunità. La Valle Maira ha sempre saputo fare comunità: ora è il momento di faro anche nel mondo digitale, con il supporto di chi crede nel potenziale di questo territorio unico".