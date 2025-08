“La situazione sembrava irrecuperabile, ma abbiamo ritrovato la speranza”

Dopo un lungo ricovero del figlio nel Reparto di Pschiatria dell'ospedale Carle la famiglia ringrazia sentitamente l'equipe che l'ha sostenuta con umanità e professionalità nel percorso di recupero.

Riceviamo e pubblichiamo la lettera



Con la presente desidero esprimere un sentito ringraziamento per il sostegno e la professionalità dimostrata nel corso del lungo ricovero di mio figlio avvenuto presso il reparto di psichiatria dell'ospedale Carle di Cuneo sotto l'eccellente direzione della Dottoressa Esposito.

Lo spirito di gruppo e l'affiatamento creatosi tra le figure mediche e il personale aziendale con cui mi sono trovato a interfacciare, in modo particolare il Dott. Barbieri e il Dott. Risso, hanno determinato e indirizzato la non facile situazione che sembrava ormai irrecuperabile, verso la via della speranza

Gli infermieri tutti hanno dimostrato umanità costante tanto da farmi sentire un loro famigliare. I medici, disponibilità e ascolto sempre.

Grazie di cuore a nome di tutta la famiglia