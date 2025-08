Al Castello di Mombasiglio il concerto della Bande musicali Ceva e Mondovì, per la prima volta insieme

La Fondazione Castello di Mombasiglio domenica 10 agosto alle 21 ospiterà, all’interno del giardino del Castello, per la prima volta, un concerto delle bande musicali di Ceva e di Mondovì che, per l’occasione della chiusura dei festeggiamenti della festa patronale di Mombasiglio, si uniscono, per regalare ai partecipanti una sera di musica in una location fantastica.

Dirigono il concerto i maestri Maurizio Caldera, Alessio Mollo e Marco Palamarucci.

Le due bande saranno in grado di emozionare i presenti con un repertorio unico anche in segno di grande collaborazione tra le due realtà bandistiche che spesso durante l’anno collaborano tra loro con la stessa disponibilità dei musici.

Con un repertorio tipico delle musiche per banda, con marce, arrangiamenti popolari e melodie coinvolgenti, che raccontano la bellezza della tradizione bandistica italiana e il suo profondo legame con il territorio, saranno in grado di offrirci un'esperienza musicale che celebra la collaborazione e l'unità attraverso la musica. L’ingresso al concerto è gratuito.

Per l’occasione sarà possibile alle ore 12.00, ore 14.00 e ore 16.00 prenotare la visita con animazione: Paesaggi della rivoluzione. In compagnia di rievocatori Coordinamento Rievocazioni Storiche e grazie alla collezione di vedute del Pietro Bagetti custodita al castello, sarà possibile ripercorrere una delle pagine meno conosciute della storia del Piemonte e dell'Europa intera.

Voci e volti di entrambi gli schieramenti: come vestivano, come mangiavano, dove dormivano questi uomini e donne francesi e piemontesi.

Ricordiamo altresì che sarà possibile visitare il castello che ospita il Museo Generale Bonaparte con visita prenotabile sul sito, prolungando orario dalle 18 alle 21 con ultimo ingresso alle ore 20.30.

La struttura è aperta da aprile a ottobre 2025 (compresi), nei giorni di sabato dalle 14 alle 18, domenica e festivi dalle 10 alle 18.

Le prenotazioni possono essere effettuate presso CoopCulture call center 011.19560449 oppure mondoviculture@coopculture.it oppure direttamente sul sito https://castellodimombasiglio.it