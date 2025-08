Calcio B/F. La Freedom FC Women rafforza la porta: ufficiale l’arrivo di Ithaisa Viñol

La Freedom FC Women blinda la porta con un'altra novità nella rosa 2025-26: Ithaisa Viñoly è ufficialmente biancoblu.

Portiere spagnolo classe 2001, nativa di San Bartolomé, Ithaisa è cresciuta calcisticamente al C.D. Orientación Marítima, poi allo Sporting Tías di Lanzarote e Granadilla di Tenerife, prima di trasferirsi negli Stati Uniti dove ha militato nelle squadre della Franklin Pierce University e Florida International University.

Nella scorsa stagione l'esperienza al Necaxa, in Messico. Ora, un nuovo capitolo della sua carriera: il ritorno in Europa e l'approdo con i colori biancoblu della Freedom FC Women: Ithaisa Viñoly ha iniziato regolarmente la preparazione agli ordini di mister De Martino in quel di Roccavione.