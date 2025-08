Gruppo di 12 ragazzi scout sul Monviso bloccati dal temporale, in arrivo i soccorsi sul posto

Il temporale pre-serale ha colto di sorpresa un gruppo di 12 ragazzi scout in uscita sul Monviso, sul sentiero V13 che da Pian del Re arriva al rifugio Quintino Sella.



L'allarme ha mobilitato la squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo che sta raggiungendo il luogo, insieme ad un gruppo di tecnici del Soccorso Alpino Speleologico Piemonte. Ma, la risorsa più preziosa e più vicina ai giovani in difficoltà in questo momento è una guida alpina, che allertata dal personale del rifugio li raggiungerà e rimarrà con loro tentando di accompagnarli nel rientro.



La nebbia, il freddo e la pioggia complicano l'orientamento e i ragazzi, al momento in salute, sono spaventati. Una volta raggiunti potranno ridiscendere in sicurezza.