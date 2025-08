Sacchetto spinge per il microcredito: via libera al fondo regionale integrativo per le Partite IVA piemontesi

Nell’ambito dell’approvazione dell’assestamento di bilancio il Consiglio regionale ha approvato un Ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia che richiede l’impegno della Giunta ad istituire un fondo regionale di garanzia integrativa per il microcredito a favore delle piccole Partite IVA piemontesi.

“Il microcredito rappresenta uno strumento fondamentale per sostenere l’avvio e lo sviluppo delle piccole Partite IVA – sottolinea il Consigliere Regionale Claudio Sacchetto, firmatario del documento - in particolare quelle costituite da meno di cinque anni, che operano nei piccoli centri urbani e nelle aree interne del Piemonte, tali attività svolgono un ruolo essenziale per contrastare il progressivo spopolamento dei piccoli comuni, per garantire servizi di prossimità alle persone anziane e per presidiare il tessuto sociale ed economico dei territori”.

E’ presente un Fondo di garanzia a livello nazionale, gestito dall’Ente Nazionale per il Microcredito, che garantisce fino all’80% dei prestiti concessi ai beneficiari finali, ai sensi dell’articolo 111 del Testo Unico Bancario e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 17 ottobre 2014, n. 176 che può garantire prestiti fino a un massimo di 75.000 euro, ma la copertura lascia scoperto un 20% che rappresenta un ostacolo significativo per molte microimprese nell’accesso al credito.

“Con questo Odg si impegna la Regione Piemonte, nell’ambito delle risorse disponibili a istituire un fondo di garanzia integrativa per coprire il residuo 20% non garantito dal fondo nazionale, uno strumento che qualora venga realizzato potrebbe essere molto efficace per le PMI piemontesi e cuneesi”, conclude il Consigliere Sacchetto.

Il testo dell’Ordine del giorno impegna la Giunta a destinare parte delle risorse regionali già stanziate a favore dell’accesso al credito delle imprese, al fine di integrare la garanzia offerta dall’Ente Nazionale per il Microcredito, fino a coprire il 100% dell’importo da garantire, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente ed a promuovere la misura, una volta attivata, attraverso una campagna informativa capillare rivolta ai piccoli imprenditori e ai lavoratori autonomi del territorio piemontese, con particolare attenzione ai comuni montani, rurali e a rischio spopolamento.