Cronaca | 07 agosto 2025, 12:07

Vasto incendio a Cherasco nella frazione di Cappellazzo: al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco

In fiamme un ampio magazzino deposito di materiale elettrico. Risparmiata la casa adiacente.

Immagine di repertorio

In fiamme un ampio magazzino deposito di materiale elettrico infrazione Cappellazzo a Cherasco. Sono al lavoro da quasi un paio d'ore le squadre dei vigili del fuoco di Alba con il supporto di quelle di Morozzo e Savigliano per lo spegnimento del vasto incendio divampato nella struttura di circa 10 metri 7.

A dare l'allarme i vicini che hanno visto fumo e fiamme. Non risultano nemmeno coinvolte persone.

Fortunamente grazie alle operazioni dei vigili del fuoco è stato possibile impedire che le fiamme raggiungessero la casa adiacente al magazzino. 

Continua l'attività di spegnimento in attesa di poter procedere alla messa in sicurezza dell'area e alla sua bonifica.

Non è ancora nota l'origine del rogo.

Redazione

