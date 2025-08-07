Vasto incendio a Cherasco nella frazione di Cappellazzo: al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco

In fiamme un ampio magazzino deposito di materiale elettrico infrazione Cappellazzo a Cherasco. Sono al lavoro da quasi un paio d'ore le squadre dei vigili del fuoco di Alba con il supporto di quelle di Morozzo e Savigliano per lo spegnimento del vasto incendio divampato nella struttura di circa 10 metri 7.



A dare l'allarme i vicini che hanno visto fumo e fiamme. Non risultano nemmeno coinvolte persone.



Fortunamente grazie alle operazioni dei vigili del fuoco è stato possibile impedire che le fiamme raggiungessero la casa adiacente al magazzino.



Continua l'attività di spegnimento in attesa di poter procedere alla messa in sicurezza dell'area e alla sua bonifica.



Non è ancora nota l'origine del rogo.