In fiamme un ampio magazzino deposito di materiale elettrico infrazione Cappellazzo a Cherasco. Sono al lavoro da quasi un paio d'ore le squadre dei vigili del fuoco di Alba con il supporto di quelle di Morozzo e Savigliano per lo spegnimento del vasto incendio divampato nella struttura di circa 10 metri 7.
A dare l'allarme i vicini che hanno visto fumo e fiamme. Non risultano nemmeno coinvolte persone.
Fortunamente grazie alle operazioni dei vigili del fuoco è stato possibile impedire che le fiamme raggiungessero la casa adiacente al magazzino.
Continua l'attività di spegnimento in attesa di poter procedere alla messa in sicurezza dell'area e alla sua bonifica.
Non è ancora nota l'origine del rogo.
giovedì 07 agosto
mercoledì 06 agosto
Cronaca | 07 agosto 2025, 12:07
Vasto incendio a Cherasco nella frazione di Cappellazzo: al lavoro diverse squadre di vigili del fuoco
In fiamme un ampio magazzino deposito di materiale elettrico. Risparmiata la casa adiacente.
