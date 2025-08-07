Elisa Isoardi dona il sangue a Castellamare di Stabia: "Ovunque vi troviate, potete farlo. È un piccolo gesto che salva vite"

Elisa Isoardi, volto noto della televisione e storica donatrice Avis, ha scelto di compiere un gesto concreto di solidarietà anche durante le vacanze estive.

Nella giornata di oggi (giovedì 7 agosto), la conduttrice originaria di Cuneo si è recata all’ospedale di Castellamare di Stabia, per donare il sangue. Un gesto che ha voluto condividere con i suoi follower sui social, lanciando un accorato appello a non dimenticare l’importanza della donazione, soprattutto nei mesi estivi.

"Ovunque siate, fatelo! Donare il sangue è sempre importante, ma in estate lo è ancor di più perché le donazioni tendono a diminuire e i bisogni ad aumentare", scrive la Isoardi. Che aggiunge: "Non facciamoci fermare dalle ferie e dalle vacanze, è possibile donare anche fuori dalla propria regione di residenza come ho fatto io".

I dati forniti dal personale sanitario dell’ospedale campano parlano chiaro: in agosto, le donazioni scendono drasticamente, passando dalle 8-9 giornaliere abituali a sole 2-3. Numeri che mettono in luce una criticità ormai ricorrente nel periodo estivo.

La Isoardi, da sempre sensibile al tema, aggiunge: "Ovunque vi troviate, potete recarvi nell’ospedale più vicino e fare la vostra donazione. È molto importante, fatelo". Ricorda anche che è possibile rivolgersi non solo agli ospedali, ma anche ai centri di raccolta delle principali associazioni come Avis, Croce Rossa, Fidas e Fratres: "Cercate quello più vicino a voi, donare è un piccolo gesto che per qualcuno può fare la differenza".